НБУ рассчитывает на два миллиарда долларов от МВФ в 2018 году

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины считает ключевым для макроэкономического прогноза дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом, говорится в сообщении НБУ в четверг.

Нацбанк считает, что программа сотрудничества с МВФ позволит сохранить доступ к официальному финансированию и от других организаций, а также к международным рынкам капитала.

В 2018 году Национальный банк ожидает поступление около 2 млрд долларов от МВФ, а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка.

"Это позволит увеличить международные резервы до 20.5 млрд долларов США (или 3,7 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года. Однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу ожидается формирование дефицита сводного платежного баланса и сокращения международных резервов", — считает Нацбанк.

Кроме того, НБУ прогнозируют, что инфляция по итогам 2018 года составит 8,9%. В связи с этим учетная ставка повышена до 16% годовых.