Бортник: приходится констатировать дефицит ПФ, кризис кадров и производства

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Процесс депопуляции, сокращения трудоспособного населения, бегства высококвалифицированных специалистов — это испытание для Украины даже серьезнее, чем разрушения и война. Потому что после войны можно все восстановить и отстроить, но только в том случае, если есть кому восстанавливать.

Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 августа 2017 года в стране проживало 42 миллиона 256 тысяч человек (без учета Крыма). Только в 2017 году население Украины сократилось на 128,5 тысяч человек. Однако некоторые эксперты считают, что официальной статистике доверять не стоит. Если учитывать статистику потребления газа, воды и хлеба, то можно предположить, что на самом деле в Украине сейчас вряд ли проживают более 30 миллионов человек.

При этом быстрыми темпами происходит сокращение трудоспособного населения. Так, по данным финансового аналитика Эрика Наймана, рынок труда ежегодно покидают 150 тысяч человек, и этот показатель будет расти.

"Депопуляция и сокращение трудоспособного населения Украины уже в перспективе 3-5 лет приведет к тому, что даже при благоприятных условиях, экономику восстанавливать будет некому. Не будет квалифицированных сотрудников, не будет просто достаточного трудового ресурса для того, чтобы восстановить ту же добывающую отрасли, для того, чтобы нарастить сельское хозяйство, для того, чтобы возродить какие-то технологические отрасли. Этих людей уже нет. И не будет. Их надо выращивать десятки лет", — сказал Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Это, по словам эксперта, первое и очевидное следствие. Будут и другие.

"Скорее всего, Украину будет ожидать ввоз рабочей силы. При улучшении экономической ситуации, я думаю, что в Украину могут массово поехать те же турки, китайцы. Уже сегодня дороги и какие-то предприятия строили работники из этих стран", — отметил политолог, добавив, что эта тенденция будет только усиливаться "за счет внешней рабочей силы, которую для выполнения тех или иных проектов будут привлекать большие внешние корпорации".

"Вот что мы будем иметь в перспективе 3-5 лет. То, что происходит с депопуляцией — это самое тяжелое. На самом деле, даже разрушения, даже война — это не самое страшное, потому что в случае стабилизации остаются люди, которые все могут восстановить. Если не остается людей, то даже в идеальных условиях экономика не подлежит восстановлению", — подчеркнул эксперт.

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Бортник добавил, что сокращение трудоспособного населения уже сейчас негативно сказывается на системе пенсионного обеспечения.

"У нас дефицит Пенсионного фонда — около 50%, в деньгах это 140-152 млрд гривен ежегодно. Причины: отток рабочей силы и тенизация. Об оттоке мы только что говорили, а тенизация… У нас около половины трудоспособного населения работает в теневом секторе, то есть, не платит налогов. По разным оценкам, в Украине от 16 до 20 миллионов человек трудоспособного населения, при этом две трети — женщины. Из них работают официально, то есть делают отчисления в социальные фонды, около 10 миллионов человек. Половина работает в тени, получает деньги в кэше, не пополняет Пенсионный фонд. На сегодняшний момент это ключевая причина кризиса Пенсионного фонда. А депопуляция только усиливает этот фактор", — сказал политолог.

Он также отметил, что в результате пенсионной реформы, которая заработала с января — страховой стаж, необходимый для получения пенсии подняли на 10 лет — дефицит ПФ, возможно, удастся уменьшить, но точно об этом можно будет говорить позднее.

В целом же, по словам эксперта, можно говорить о том, что Украина попала в замкнутый круг: сокращение трудоспособного населения и тенизация обуславливают низкий уровень пенсионного обеспечения.

"При сохранении существующих тенденций, скорее всего, размер пенсий будет уменьшаться, и через какой-то период государство придет к необходимости ответить на вопрос: а может ли оно вообще платить пенсии? И будет платить только какую-то очень ограниченную социальную помощь", — сделал Бортник неутешительный прогноз.