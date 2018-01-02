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02.01.201819:45
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    Интервью

    Из-за повышения минималки будет кризис - эксперт

    Тема:

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    (обновлено: )34111
    Каждый очередной рост зарплаты бюджетников приведет к новому росту цен в Украине. Об этом заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

    Президент Петр Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год, который парламент принял еще 7 декабря. Основными приоритетами бюджета-2018 указаны экономический рост и повышение доходов населения, укрепление обороноспособности, поддержка аграрного сектора и строительство дорог, децентрализация и энергоэффективность, а также развитие человеческого капитала.

    Координатор гражданской платформы Новая страна Тарас Козак. Архивное фото
    politeka.net
    Козак: повышение "минималки" от Порошенко - не совсем экономика

    Доходы бюджета составят, как ожидается, более 913 млрд гривен, что на 18,5% больше предварительной сметы. Расходы вырастут на 17,5% до 988 млрд.

    Подписанный президентом документ в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Традиційно український кошторис називатимемо бюджетом проїдання?

    — Так, так воно і є. Проблема в тому, що цей бюджет не закладає нових формул для фактичного реформування економіки, незрозумілі пріоритети економіки, те, що там говориться, що на 17% зросла, це просто означає, що фактично на стільки зросла інфляція в нашій країні. Тобто фактично у нас економіка зростає тільки на папері, виконується бюджет теж за рахунок інфляції, тому говорити, що цей бюджет чимось відрізняється, немає причин. Це по-перше. По-друге, там збереглася величезна, наприклад, нереальна знов стаття закладена, на мій погляд, щодо приватизації. Минулого року вони заклали 17 млрд гривень, а отримали п'ять. Зараз вони 22 млрд заклали. Скільки отримують — теж невідомо. По-друге, не зменшене фіскальне навантаження на економіку, тобто там або повзе якось економіка — 2-3%, і такими темпами ми, дай боже, через 10 років досягнемо рівня 2013 року. Але в цьому році, наприклад, була гарна кон'юнктура на наші сировинні товари, головні наші експортні статті, а наступного року очікується корекція цін десь 5-7%, це означає, що нові експортні статті не будуть зростати, тобто аграрна продукція, яка у нас зростає, це фактично сировина в гіршому розумінні, тому я нічого не очікую такого особливого. І плюс, ще велика програма запозичення, теж вона зберігається. Тому в даному випадку звичайно, що це — бюджет проїдання.

    Велика програма запозичень. Саме в 2018 році ми починаємо повертати тіло наших боргів перед зарубіжними кредиторами?

    — Ні, ми починаємо віддавати борги по МВФ головні у 2019-му все ж таки, але запозичення вже будуть, вже заплановані у наступному році достатньо великі відсотки, тобто замість того, щоб розкручувати розвиток економіки, щоб нам непотрібні були запозичення, уряд живе фактично в старій парадигмі, нічого не хоче міняти, тобто або щось не було, не дай боже, так, і не ризикуючи і плавно переповзаючи в 2019 рік з невідомо якими показниками, як ми будемо повертати наші пікові виплати.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
    Повышение "минималки" от Порошенко, как игра в наперстки

    Основними пріоритетами бюджету-2018 зазначено економічне зростання і підвищення доходів населення, зміцнення обороноздатності, підтримка аграрного сектора і будівництво доріг, децентралізація та енергоефективність. Ви не бачите тут несумісності, наприклад, щодо зміцнення обороноздатності і підвищення доходів населення?

    — Це звичайна така, знаєте, бюрократична балаканина. Якщо ми хочемо підвищити обороноздатність, повинна бути сильна економіка, сильною економікою у нас ніхто не займається, у нас нарощуються борги, бюджет фактично виконується за рахунок друкованого верстату, інфляція в цьому році, в цьому бюджеті була закладена 7%, вона вже — 14%, тобто в нас двозначний показник інфляції, дуже низькі темпи зростання, від цього залежить інфляція в економіці. Але в даному випадку це все розмови суцільні. Головне, що можна сказати, нічого вони не змінили, ніхто не збирається боротися з корупційними потоками, ніхто не зменшує додаткове навантаження на економіку, підприємцям зростають податки фактично на індекс інфляції, тому в даному випадку це все, знаєте, таке бла-бла-бла.

    Планується чергове підвищення заробітної плати. Колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник вважає, що зростання зарплат, закладене в державному бюджеті, відірване від економіки. Що скажете Ви?

    — Абсолютно погоджуюсь з Пинзеником. Зростання зарплат можливе, навіть, пенсій, тільки в тому випадку, якщо у нас підвищується продуктивність праці або зростає економіка. І те, і те реально у нас не зростає, або не такими темпами, як нам говорять. В даному випадку, якщо ми починаємо знов закладати те, що ми недоробимо, ми повинні це десь позичати, жити в борг, що зараз і відбувається, і ніяких реформ це не демонструє. Ми можемо і 10 тисяч гривень написати собі, але питання в тому, що це викличе додатковий виток інфляції, який вже викликав підвищення мінімальної зарплати, особливо через зростання бюджетної сфери, тому в даному випадку вони на 10% підняли зарплату, а на 15% зросли ціни, от вам відповідь на це запитання.

    Одесса. Пожилая женщина просит милостыню
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Из Одессы. Как "минималка" изменила экономику страны

    Так само із підвищенням прожиткового мінімуму?

    — Абсолютно так само. Ми не заробили ці гроші, ми можемо піднімати в тому випадку, якщо у нас вже будуть приблизні темпи зростання економіки 5-7% на рік або двозначне зростання економіки.

    Основний ризик держбюджету на наступний рік, на думку МВФ, це зашвидке зростання держвидатків. Ви особисто погоджуєтесь з цим?

    — Тут я погоджуюсь з МВФ, бо у нас бюджет, як тільки він з'явився в парламенті, він був, там були одні цифри доходів та витрат, а коли він пройшов через достатньо швидке обговорення, там зросли і доходи, і витрати, тобто фіскальний тиск на економіку і перерозподіл зберігся на дуже високому рівні, приблизно 40-44% на перерозподіл валового внутрішнього продукту. Тобто тут — дуже високі показники, нам потрібно давно їх скорочувати, в тому числі за рахунок скорочення витрат на державний апарат і так далі. Але у нас вони продовжують зростати, тому що чиновникам цікаво, щоб це було в їхніх руках.

    Ще один ризик — уповільнення проведення деяких реформ. Про це також заявляють в МВФ. Чи дійсно є такий ризик, що через прийнятий держбюджет деякі реформи будуть сповільнюватись? І які саме?

    — Дивіться, ми повинні розуміти вже умовність взагалі порад МВФ. Те, що радить МВФ, це консервативний сценарій, десь 3% зростання на рік, тому що МВФ переслідує власні інтереси, він хоче, щоб ми повернули йому гроші, ось і все, що він хоче. Наше завдання, щоб було 5-7%, і треба діяти не за рецептами МВФ, те, що вони нам радять. Тобто в даному випадку ми повинні зважати на власні інтереси і дивитися, як повинна розвиватися економіка, і коригувати політику, в першу чергу, в бік більшого протекціонізму, захисту преференцій для деяких галузей економіки, які будуть експортувати в першу чергу продукцію високої доданої вартості, а на те, що пропонує МВФ. МВФ пропонують нам консервативний сценарій сировинної економіки, яка буде експортувати людей, людський капітал, зменшувати кількості населення, от і все, що хоче і фактично робить МВФ.

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    Между тем, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" отметил, что для Украины важно сотрудничество с МВФ, поскольку его наличие демонстрирует, что в страну можно инвестировать. При этом важность следующего транша от МВФ с точки зрения финансов — незначительна.

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