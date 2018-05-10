Гончаров: власть готовится к рецессии в экономике

РИА Новости Украина

Минфин в конце апреля разместил краткосрочные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) сроком на 3 месяца с доходностью 17,5% годовых, что является очень высоким показателем.

Вместе с тем, с начала года Нацбанк Украины уже дважды повышал учетную ставку рефинансирования — с 14,5 до 17%.

По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, подобные действия является тревожным сигналом, который свидетельствует о подготовке к рецессии (падение или замедление роста— Ред) в экономике Украины.

Читайте также: США по Украине: дружба минус торговые преференции

"Думаю, рекордный рост доходности ОВГЗ – сейчас самый определяющий для украинского фондового рынка. Но почему инвесторы не обращает внимание на гривневые акции и корпоративные облигации? С другой стороны, от аналитиков идут заключения, дескать, первое полугодие 2018 года будет волатильным (изменчивым — Ред) и неопределенным, поэтому не покупаем ценные бумаги, лишь смотрим и наблюдаем за рынком, а вот во втором полугодии все рванет! В ответ им постоянно говорю, так давайте уже сейчас покупать…", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Гончаров также обратил внимание, что как только власти объявляют о позитивной динамике на украинском рынке, так экономическая ситуация сразу начинает ухудшаться.

Читайте также: Детенизация экономики в Украине превратилась в охоту на ведьм — Гончаров

"Уже политики распространяли оптимизм, называя эти улучшения зелеными ростками в экономике страны, но потом также быстро увядали эти ростки. Если, например, посмотреть, то в марте этого года уровень безработицы понизился на 0,1%, зато в 2017г. он стал самым высоким за последние 15 лет, достигнув 10%. Еще более опасной остается тенденция роста суммы задолженности по выплате зарплат, по данным Госстата на 1 марта 2018г. — это 2,45 млрд. грн… Все это в условиях тотальной дороговизны как на тарифы ЖКХ и энергоресурсы, так и на продукты питания и одежду. Но, что будет дальше? Давать экономические прогнозы – дело не благодарное, думаю, нужно готовиться к худшему", — подчеркнул эксперт.