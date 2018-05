США по Украине: дружба минус торговые преференции

Владимир Матвеев, обозреватель

Власти США приостановили с 26 апреля действие торговых преференции на 155 украинских товаров из-за недостаточных усилий украинского правительства в деле охраны интеллектуальной собственности. Об этом сообщает DW.

Торговое представительство США (The Office of the United States Trade Representative (USTR) ввело в действие эти ограничения и отменило преференции с 26 апреля этого года – спустя 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года, сообщают в представительстве.

По мнению Вашингтона, правительство в Киеве предпринимает недостаточно усилий по охране интеллектуальной собственности и в связи с этим это представительство приняло решение частично приостановить действие или частично вывести Украину из-под действия Обобщенной системы торговых преференций (GSP).

Одной из претензий США к Украине длительное время остается недостаточно прозрачная деятельность организаций коллективного управления имущественными правами в сфере авторского и смежных прав.

При этом разработанный министерством законопроект, "направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав", был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля парламентарии начали рассмотрение этого законопроекта во втором чтении.

Как известно, Обобщенная система преференций дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США свыше 3 500 видов товаров из Украины. Под ограничение попали 155 видов товаров, в числе прочих — продукты, электроприборы, изделия из дерева и некоторые виды оборудования, машиностроения.

Как сообщается, Минэкономразвития находится "в постоянном диалоге" с правительством США и работает над разрешением проблемы. При этом снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия украинским парламентом законопроекта №7466, известного как проект закона "Об организации коллективного управления".

Напомним, США – крупнейшие обладатели результатов интеллектуальной собственности, уделяющие особое внимание защите прав интеллектуальной собственности. Институт торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR) — один из наиболее влиятельных органов правительства, занимающихся разработкой торгового законодательства США.

Ежегодно Торговое представительство США подготавливает специальный доклад о нарушениях прав на объекты интеллектуальной собственности в мире — "Специальный доклад 301" ("The Special 301 Report (Report)"). В ежегодном "Специальном отчете 301" (Special 301 report) "пиратские" страны делятся на Priority foreign country, Priority watch list и Watch list.

В апреле 2018 года на сайте Торгового представительства США был опубликован релиз на ежегодный "Специальный Доклад 301" о ситуации с интеллектуальной собственностью в мире. Украина попала в приоритетный список (Priority Watch List). Как отмечено в официальном сообщении, в отношении стран, попавших в указанный список "проблемы интеллектуальной собственности в этих странах будут предметом интенсивного двустороннего взаимодействия в течение следующего года".

Наряду с этим, в марте-апреле этого года интеллектуальная собственность стала причиной "войны" между США и Китаем. По мнению президента США Дональда Трампа, действия КНР нарушают права интеллектуальной собственности.

Напомним также, что 1 марта на встрече с представителями крупнейших металлургических компаний Дональд Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Американский президент хочет облагать иностранную сталь 25% пошлиной, а алюминий — 10%. 8 марта президент Трамп подписал распоряжение о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия, что вызвало негативную реакцию не только конкурентов.

В открытом письме президенту Трампу и Конгрессу США от 3 мая ведущие экономисты, финансисты нобелевские лауреаты выразили свое убеждение, что "повышение протекционистских пошлин будет ошибкой. В целом они приведут к росту цен, которые внутренним потребителям придется платить. Повышение протекционистских пошлин спровоцирует рост повседневных расходов и нанесет ущерб подавляющему большинству наших граждан", сообщает американский National Taxpayers Union.

Подписанты выразили желание "настоятельно призвать наше правительство рассмотреть тот ущерб, который политика повышения тарифов неизбежно нанесет нашим международным отношениям".