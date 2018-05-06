Гончаров: Данилюк уперся лбом в кредиты МВФ

РИА Новости Украина

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает четвертого пересмотра программы с Международным валютным фондом и получения Украиной очередного транша на 1,9 млрд долл. в третьем квартале 2018 года.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, очередной пересмотр программы с МВФ будет способствовать дальнейшему всестороннему финансированию Украины и возвращению на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций на 2 млрд долларов.

Как заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в апреле, Украина не выполнила два предыдущих требования для продолжения сотрудничества с МВФ, включая принятие закона об антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической коррекции тарифов на газ соответственно рыночному уровню.

"С завидным упрямством министр финансов Александр Данилюк упирается лбом в одни лишь кредитные возможности МВФ, но пока его кормят лишь одними обещаниями, а длинные деньги для реформирования украинской экономики нужны были еще вчера. Более того, в Нацбанке ожидают получение пятого транша кредита МВФ в размере 1,9 млрд долл. США по программе расширенного финансирования (EFF) только в начале III квартала 2018 года. И это ещё на воде вилами писано, получим ли?", — написал на своей странице в Facebook экономический эксперт Александр Гончаров.

По его мнению, украинские политики во власти никак не хотят понять, что источник капитала в стране должен быть национальным и надо развивать внутренний рынок совместного инвестирования.

"Ведь сегодня вне банковской системы Украины осело до 90 млрд в иностранной валюте и более 280 млрд гривен. И этот огромный ресурс не работает на экономику страны. К тому же, занимать за рубежом по доступным ставкам стало гораздо сложнее, плюс огромные валютные риски, связанные с девальвацией гривны. Напомню, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд. долл. США под 7,375% годовых!", — отмечает Гончаров.

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Эксперт уверен, что сбережения граждан — это самый надежный источник длинных денег.

"Но, к сожалению, в Кабмине и НБУ не знают, как обеспечить им долгую жизнь в экономике страны. Ни компетенции, ни профессионализма нет у этих ребят для развития украинского рынка совместного инвестирования, и, прежде всего, паевых и корпоративных инвестиционных фондов. А если бы были у них мозги, то можно с нашего рынка привлечь до 30 млрд долл. США, но Кабмину это надо?», — подчеркнул Гончаров.