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    Гончаров: Данилюк уперся лбом в кредиты МВФ

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    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (661)

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    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, украинские политики во власти никак не хотят понять, что источник капитала в стране должен быть национальным и надо развивать внутренний рынок совместного инвестирования.
    Министр финансов Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    РИА Новости Украина

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает четвертого пересмотра программы с Международным валютным фондом и получения Украиной очередного транша на 1,9 млрд долл. в третьем квартале 2018 года.

    Представительство МВФ в Украине
    УНИАН
    Почему МВФ даст Украине денег

    Как отмечается в пресс-релизе агентства, очередной пересмотр программы с МВФ будет способствовать дальнейшему всестороннему финансированию Украины и возвращению на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций на 2 млрд долларов.

    Как заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в апреле, Украина не выполнила два предыдущих требования для продолжения сотрудничества с МВФ, включая принятие закона об антикоррупционном суде и утверждение механизма автоматической коррекции тарифов на газ соответственно рыночному уровню.

    "С завидным упрямством министр финансов Александр Данилюк упирается лбом в одни лишь кредитные возможности МВФ, но пока его кормят лишь одними обещаниями, а длинные деньги для реформирования украинской экономики нужны были еще вчера. Более того, в Нацбанке ожидают получение пятого транша кредита МВФ в размере 1,9 млрд долл. США по программе расширенного финансирования (EFF) только в начале III квартала 2018 года. И это ещё на воде вилами писано, получим ли?", — написал на своей странице в Facebook экономический эксперт Александр Гончаров.

    По его мнению, украинские политики во власти никак не хотят понять, что источник капитала в стране должен быть национальным и надо развивать внутренний рынок совместного инвестирования.

    "Ведь сегодня вне банковской системы Украины осело до 90 млрд в иностранной валюте и более 280 млрд гривен. И этот огромный ресурс не работает на экономику страны. К тому же, занимать за рубежом по доступным ставкам стало гораздо сложнее, плюс огромные валютные риски, связанные с девальвацией гривны. Напомню, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд. долл. США под 7,375% годовых!", — отмечает Гончаров.

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    Эксперт уверен, что  сбережения граждан — это самый надежный источник длинных денег.

    "Но, к сожалению, в Кабмине и НБУ не знают, как обеспечить им долгую жизнь в экономике страны. Ни компетенции, ни профессионализма нет у этих ребят для развития украинского рынка совместного инвестирования, и, прежде всего, паевых и корпоративных инвестиционных фондов. А если бы были у них мозги, то можно с нашего рынка привлечь до 30 млрд долл. США, но Кабмину это надо?», — подчеркнул Гончаров.

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