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    Гончаров: что будет с гривной на валютном рынке

    Тема:

    Курс гривны летит в пропасть (100)

    (обновлено: )47931
    Гривна искусственно колеблется под влиянием финансовых властей, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов, пишет экономический эксперт Александр Гончаров.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Кабинет министров разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию). Согласно декларации, в 2019 году обменный курс гривны (в среднем за период) составит 30,5 гривны/доллар. 

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В то же время финансовый аналитик Виктор Федоров прогнозирует, что до лета гривна продолжит постепенно укрепляться, но темпы ревальвации существенно замедлятся. 

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    Экономический эксперт Александр Гончаров отмечает, что сегодня гривна искусственно колеблется, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов. 

    "Что будет с гривной на фоне создаваемого управляемого хаоса на украинском валютном рынке? При усиливающемся оттоке капитала из Украины, Нацбанк предпочел (и для меня это было ожидаемо) существенно снизить свое соучастие в валютном рынке, уменьшив объемы интервенций. ГРИВНА ИСКУССТВЕННО КОЛЕБЛЕТСЯ, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов", — пишет Гончаров у себя в Facebook

    По его словам, для  специалистов несложно отметить, что гривна движется не столько по собственному желанию, сколько под влиянием и под действием наших финансовых властей. 

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    "А далее – чистый инсайд в ходе заключения сделок для крупных игроков на валютном рынке. Теперь вам понятно, откуда берутся прогнозы об укреплении гривны? Итак, лучше смотрите на резко увеличивающиеся экономические миграционные потоки из Украины…" — резюмирует Гончаров. 

    facebook Александра Гончарова
    Комментарий Александра Гончарова
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