Гончаров: что будет с гривной на валютном рынке

РИА Новости Украина

Кабинет министров разработал проект постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы (бюджетную декларацию). Согласно декларации, в 2019 году обменный курс гривны (в среднем за период) составит 30,5 гривны/доллар.

В то же время финансовый аналитик Виктор Федоров прогнозирует, что до лета гривна продолжит постепенно укрепляться, но темпы ревальвации существенно замедлятся.

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Экономический эксперт Александр Гончаров отмечает, что сегодня гривна искусственно колеблется, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов.

"Что будет с гривной на фоне создаваемого управляемого хаоса на украинском валютном рынке? При усиливающемся оттоке капитала из Украины, Нацбанк предпочел (и для меня это было ожидаемо) существенно снизить свое соучастие в валютном рынке, уменьшив объемы интервенций. ГРИВНА ИСКУССТВЕННО КОЛЕБЛЕТСЯ, создавая режим наибольшего благоприятствования для валютных спекулянтов", — пишет Гончаров у себя в Facebook.

По его словам, для специалистов несложно отметить, что гривна движется не столько по собственному желанию, сколько под влиянием и под действием наших финансовых властей.

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"А далее – чистый инсайд в ходе заключения сделок для крупных игроков на валютном рынке. Теперь вам понятно, откуда берутся прогнозы об укреплении гривны? Итак, лучше смотрите на резко увеличивающиеся экономические миграционные потоки из Украины…" — резюмирует Гончаров.