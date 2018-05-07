Быков: подкуп избирателей – результат плохой экономики

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах проходят первые местные выборы депутатов и председателей сельских, поселковых, городских советов.

Они происходят в 17 областях Украины, среди которых Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и другие. Выборы начались сегодня в 8:00 утра и продлятся до двадцатого часа.

По данным Центральной избирательной комиссии, в этих выборах участвуют местные организации 30 политических партий. И уже накануне старта голосования были зафиксированы факты подкупа избирателей. Об этом сообщили представители Комитета избирателей Украины. По их данным, голоса подкупали деньгами, раздавали медикаменты, продуктовые наборы, алкоголь и тому подобное.

Например, на Волыни кандидаты раздавали избирателями цыплят и комбикорм, на Запорожье — строительные материалы и дрова, на Луганщине — медикаменты, на Буковине и Ровенщине — еду и алкоголь. В Ровенской области кандидаты, владеющие магазинами, пообещали избирателям бесплатную выпивку. В некоторых областях полиция уже открыла уголовные производства по факту подкупа избирателей.

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По словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, пока масштабы подкупа избирателей значительно больше, чем во время предыдущих выборов в объединенные общины.

И подкупе избирателей и о тенденциях, которые просматриваются на выборах в теробщины, рассказал глава Института публичной политики и консалтинга "Инполит" Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки високий рівень підкупу виборців і чи може такий підкуп впливати на результати голосування?

— Члени нашої команди дійсно проводять вибори у ряді областей сьогодні, але з приводу якраз підкупу виборців тут не можна казати про те, що є дійсно зростання кількості прямого підкупу виборців, якраз якщо ми кажемо про кандидата чи команду і кандидатів, які дійсно передають певні матеріальні кошти чи, як ви казали, курчат, медикаменти чи то інше. Насправді дуже часто ми стикаємось з тим, що проти партії лідерів застосовується технологія начебто підкупу, коли під брендом тієї чи іншої політичної сили роздають продуктові набори, роздають медикаменти, але ця політична сила немає жодного стосунку до цих ініціатив. Тобто таким чином відбуваються спроби викривити дійсну діяльність тієї чи іншої політичної сили.

Місцеві вибори зазвичай є репетицією виборів загальноукраїнських. Чи дійсно це так цього разу?

— Насправді місцеві вибори це прямий маркер підтримки партії громадянами України. Не тільки українці, але й закордонні партнери України, коли вони дивляться результати соціології та дивляться результати виборів, вони звісно більше довіряють результатам виборів, які проходять, оскільки вибори не можна купити за будь-які гроші, а соціологічні дослідження, як показує практика, можна. І тому якраз вибори до об’єднаних територіальних громад останнього часу стали ключовим маркером підтримки політичних сил українськими громадянами.

З іншого боку, постійно зростає роль місцевих політичних еліт і в цьому сенсі зараз місцеві вибори також надзвичайно важливі.

— Тут є кілька моментів, кілька поглядів на цю проблему. Перш за все, дійсно якраз регіональні еліти і формують порядок денний країни на регіональному рівні, якраз від їх діяльності залежить загальнонаціональний курс розвитку країни, оскільки у тому випадку, якщо регіональні еліти не будуть згодні з національним курсом, цей курс просто не буде реалізовуватись. З іншого боку, якраз регіональні еліти і регіональні представники політичних сил, вони і формують ту базову підтримку, ту базову опору, на яку спиратимуться національні партії на президентських та парламентських виборах 2019 року, тому ця робота є якраз показовою на цих виборах. Якщо ми подивимся результати виборів останніх років до об’єднаних територіальних громад, ми побачимо, що фактично по всій країні, аналогічно, як і з соціологічними дослідженнями, аналогічно, і за результатами виборів до ОТГ, лідирує партія "Батьківщина". Тобто це є прямий такий показник дійсної, а не фейкової підтримки політичних сил.

Повертаючись до випадків підкупу виборців. Чи будуть це робити центральні органи, які впливають на цю ситуацію, до президентських і парламентських виборів 2019 року?

— Насправді підкуп виборців сьогодні подолати не вдасться, виходячи з того, що рівень доходів населення робить населення маргінальним, воно маргіналізується. І через це, через недостатню кількість коштів, громадяни вимушені брати медикаменти, брати харчові набори, брати врешті-решт гроші. Тобто це прямий результат того, що економічна політика уряду, економічна політика влади є неефективною, і тому цю владу необхідно відповідно міняти. І тоді, коли ми зможемо підняти рівень доходів населення, ми зможемо піднімати рівень культури населення, і в тому числі і рівень політичної культури населення, оскільки людина, перш за все, думає про те, як їй прогодувати себе, що їй вдягти, якими ліками скористуватися, а тільки після цього, коли вона задовольнила всі свої базові потреби, вона вже думає про політику, про культуру, про історію, про духовність і т.д. і т.п.

Ухвалення нового виборчого законодавства дозволить бодай трохи покращити цю ситуацію?

— Якщо ви кажете про ініціативу, яку озвучували представники Міністерства внутрішніх справ, тоді це не буде ефективним, оскільки за цим проектом, який вони розробили, і який планується ініціювати в парламенті шляхом ініціативи з боку уряду, він навпаки погіршить ситуацію, дозволить впливати на політичні сили та на кандидатів від політичних сил. Що я маю на увазі – цим проектом пропонується притягнення до відповідальності без жодних доказів. Тобто необхідна тільки заява. Якщо відбувається заява від громадянина, і не важливо – цей громадянин є підкуплений партією-конкурентом чи він не є підкуплений партією-конкурентом, він звертається до правоохоронних органів і каже про те, що партія Х намагалася йому дати 200 чи 500 грн за голосування, і вже цей кандидат чи ця політична сила зазнають утисків з боку правоохоронців. Тобто немає жодної необхідності доводити вину. І якраз та інформаційна кампанія, що відбувається сьогодні, про масовий підкуп виборців тими чи іншими політичними силами, якраз і говорить про те, що це фейковість нагнітання ситуації з підкупом виборців від політичних сил і це якраз іде підготовка інформаційного поля до введення такої ініціативи.

Яке покарання зараз можуть отримати ті, хто підкопуває виборців?

— Насправді необхідна суттєва доказова база, а за тим законопроектом, який планується передавати до парламенту, планується вводити у тому числі і позбавлення волі строком до 6 років. Тобто це досить ґрунтовне покарання, але сьогодні необхідно доводити вину, і якщо звісно кандидат самостійно передає гроші чи вручає пакунок з харчовим набором, який перевищує 0,5% від мінімального доходу громадян у цій громаді, тоді відповідно необхідно його притягати до відповідальності. Якщо політична сила дійсно проводить роздачу тих чи інших наборів або ще гірше грошей, необхідно притягувати цю політичну силу до відповідальності. Але такими інструментами загалом користуються ті політичні сили, які не мають дійсної, суттєвої та ґрунтовної підтримки громадян, тобто громадяни не готові за них голосувати виключно заради ідеї і заради реалізації тієї політичної програми, яку пропонує ця політична сила, і вони відповідно голосують тільки через те, що їх підкуповують. Але громадяни зрештою обманюються, оскільки ці політичні сили або ті кандидати, які приходять до влади через підкуп виборців, вони зрештою і грабують український народ і цю конкретну територіальну громаду.

Надійна політична сила, за яку голосують, не буде вдаватися до підкупу виборців. А ті, хто має низький рейтинг, здатні і на прямий підкуп і на те, щоб ініціювати такий для того, щоб очорнити іншу політичну силу, так?

— Насправді, ми сьогодні і спостерігаємо брудну кампанію про фейки щодо підкупів виборців з боку окремих політичних сил, які сьогодні є лідерами як соціологічних досліджень, так і лідерами за проведенням виборів до ОТГ. Тобто ми це сьогодні спостерігаємо. І таким чином в інформаційному полі і громадському суспільстві підживлюється теза про те, що необхідно ухвалювати цей, запропонований Міністерством внутрішніх справ, законопроект, але це дійсно законопроект про утиски опозиції, і про утиски опозиції, як сьогодні, так і про утиски опозиції завтра, після того, як влада зміниться.

Ранее директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявлял, что наказание за подкуп избирателей – механизм избавления от оппонентов власти.

А кандидат юридических наук Александр Москалюк отметил, что инициативой усилить наказание за подкуп на выборах Кабмин отвлекает внимание.