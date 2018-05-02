"Свечи, конфеты, шампанское". Скандального депутата обвинили в подкупе избирателей

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Скандальный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко оригинальным способом поздравляет своих избирателей. Как сообщает общественная организация "ЧЕСНО", он дарит им подарочные пакеты с шампанским, свечами и конфетами.

@chesno_movement Одесского нардепа обвинили в подкупе избирателей

Так, жительница Одессы получила от Гончаренко свечу, шампанское и конфеты в брендовом пакете с надписью: "С днем рождения. Алексей Гончаренко".

Інколи депутати @verkhovna_rada вітають виборців свого округу особисто з днем народження.



Нещодавно мешканка Одеси отримала свічку, шампанське і цукерки в брендованому пакеті — подарунок від Алексей Гончаренко, @BPPSolidarnist — https://t.co/6BGtUqljqo pic.twitter.com/mNfZdk42Oi — ЧЕСНО (@chesno_movement) 2 мая 2018 г.

​В комментарии народный избранник заявил, что не считает такой жест подкупом избирателей, а просто "некоторых людей поздравляет с днем рождения".