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    Политика

    "Свечи, конфеты, шампанское". Скандального депутата обвинили в подкупе избирателей

    (обновлено: )77
    Как рассказали в СМИ, одной из жительниц Одессы вручили брендовый пакет от Алексея Гончаренко, в котором были свечи, шампанское и конфеты шоколадные.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Скандальный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко оригинальным способом поздравляет своих избирателей. Как сообщает общественная организация "ЧЕСНО", он дарит им подарочные пакеты с шампанским, свечами и конфетами.

    @chesno_movement
    Одесского нардепа обвинили в подкупе избирателей

    Так, жительница Одессы получила от Гончаренко свечу, шампанское и конфеты в брендовом пакете с надписью: "С днем рождения. Алексей Гончаренко".

    ​В комментарии народный избранник заявил, что не считает такой жест подкупом избирателей, а просто "некоторых людей поздравляет с днем рождения".

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