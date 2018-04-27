Павловский: у Зеленского на выборах может быть особая роль

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В случае проведения президентских выборов, во второй тур вышли бы лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Согласно обнародованной информации, за Тимошенко отдали бы голоса почти 9% участников исследования, за Гриценко — готовы проголосовать чуть больше 6,5% опрошенных украинцев. Замыкает тройку "лидеров" глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко с поддержкой 6% респондентов.

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и руководитель "Студии Квартал-95" Владимир Зеленский получили бы по 6% поддержки избирателей каждый. Действующий президент Петр Порошенко оказался в президентском рейтинге на шестом месте вместе с главой "Радикальной партии" Олегом Ляшко с результатом 5,5% голосов опрошенных социологами из группы "Рейтинг".

Также, согласно этим результатам опроса, в случае выборов в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре партии. Возглавляет список проходных "Батькивщина" — 9%, "Оппозиционный блок" на втором месте — 6%, за партию "Слуга народа" Владимира Зеленского проголосовали бы 5.9% опрошенных украинцев, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко имеет 5,7% поддержки респондентов.

Согласно данным исследования Социологической группы "Рейтинг", высоким уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский. Вакарчуку доверяют 33% опрошенных, не доверяют — 47%, Владимиру Зеленскому доверяют 32%, не доверяют — 50%. При этом самый высокий уровень недоверия граждан имеют Арсений Яценюк – 86%, президент Петр Порошенко — 82%, Олег Тягнибок — 78%, Олег Ляшко — 75%, Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман — по 74%. Примечательно, что такой результат, социологи получили на вопрос "насколько вы доверяете таким политикам"? При этом в список политиков были внесены певец Вакарчук и актер Зеленский.

Результаты этого опроса проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Особисто вас здивували результати дослідження групи "Рейтинг", де в президентському рейтингу лідерів опинилися Тимошенко, Гриценко, Бойко, Вакарчук і Зеленський?

— Розподіл голосів дивує, тенденції не дивують.

Тенденції не дивують, тому що українці полюбляють нові обличчя, чи тому, що це популярні обличчя в інших сферах?

— Ви правильно сказали, тому що є запит українського суспільства на так звані нові обличчя, знаєте, як феномен 1998 року, коли пройшла політична партія, яка декларувала свідомий відхід від методів політичної комунікації, політики займаються демагогією, хоча йдуть в політику. Цей нюанс якраз є неприємним для мене, як для політичного оглядача, тому що свідчить про те, що український виборець нічому не вчиться. І також ще одна неприємна тенденція, яку я мусив з цих опитувань винести, це те, що набирають голоси ті, хто в політичному позиціонуванні нічого не роблять. Ми говоримо, що на другому місці Гриценко, хоча виразної і зрозумілої позиції ні самого Гриценка, ні його політичної партії, як в центрі, так і на місцях, просто немає, вона відсутня. І це також показник того, що чим менше ти якусь активність демонструєш, тим про тебе виборець більш схильної думки.

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Може, має місце якась похибка?

— Я не з тих експертів, які будуть огульно розповідати, що соціологи щось неправильно порахували. В кожному соціологічному опитуванні є поняття соціологічної похибки. Вона ніколи не перевищує 3%. Навіть якщо ми з вами говоримо, що є якась соціологічна похибка, тенденцію вона все рівно розкриває.

Що в цьому рейтингу вас бентежить?

— Мене бентежить просто низький рівень політичної культури, грамотності населення.

Він завжди був.

— Ні, не завжди. Насправді, якщо подивитесь цей запит, він працює на нову силу, коли є критичність вибору, виборець мобілізується. Це означає, що, наприклад, ця теза, якщо не проголосуєте за Порошенка, Путін переможе, вона вже зараз не дуже працює. Це небезпечний сигнал для влади. В 2004 році, коли обирався Ющенко, на останніх президентських виборах, коли обирався президент Порошенко, такого запиту на третю силу не було, навпаки, була цементація виборців і висока вмотивованість їх.

Наскільки коректно під час соцдослідження вносити до списку політиків людей, які такими не являються, приміром лідера гурту "Океан Ельзи" та керівника "Студії Квартал-95?

— Судячи з результатів опитувань цілком коректно. Якби ми говорили, що їхній потенціал електоральний не перевищує 1% при похибці 3%, це була б одна справа. Якщо ми говоримо, що вони виходять на четверте, п’яте місце, це зовсім інша ситуація. Це говорить про те, що цей хворобливий запит суспільства на нові обличчя може реалізуватись в не менш хворобливих інсинуаціях, в результаті яких ми зараз змушені з вами обговорювати серйозні політичні перспективи Зеленського.

Чому, в опитування включені саме "Слуга народу", Зеленський, Вакачук, а не Павло Зібров та Іво Бобул?

— Тому що періодично включали і Поплавського, і ще когось. Тут, до речі, більш менш коректно внесені, тому що гіпотетично участь Вакарчука, наприклад, експертами прогнозується.

А Зеленського?

— Якщо запитаєте мене, наприклад, як політичного експерта, чи я прогнозую – цілком може бути, тому що ми всі розуміємо, хто може стояти за висуванням Зеленського.

Хто може стояти?

— На думку політичних експертів, Зеленський, який виходить на "1+1" і має відношення до цього каналу, і до цього відомого здатністю до цікавих політичних ігрищ Ігоря Коломойського, очевидно, що може бути інструментом політичної гри Ігоря Коломойського.

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А хто може теоретично якимось чином фінансувати Вакарчука?

— Тут дуже цікава ситуація складається. Справа в тім, що той, хто його підтримував певний час – це одна ситуація, хто на нього може зробити ставку – це друга ситуація, а кому він може бути вигідний як кандидат – це третя ситуація. Вакарчук сьогодні вчиться в США на адміністративне управління, досить серйозно вчиться. Очевидно, що там є якісь контакти і зв’язки з американським політичним лобі. Якщо проаналізувати, які канали і які політичні лідери підтримували контакти з американським політичним лобі, то ми також можемо вийти на людей, які гіпотетично можуть вкластись в цю кампанію.

Він вільна політична фігура, який збирає чи не збирає кошти та підтримку на президентську кампанію?

— Якщо я скажу, що, наприклад, до діяльності Вакарчука може мати відношення Віктор Пінчук, це буде не дуже коректно. Тому що, очевидно, що так, можливо, він зацікавлений, тому що у нас система олігархів має політичне коріння, і така людина як Віктор Пінчук, використовуючи різні свої можливості, не тільки олігархічні, а може бути ще на рівні політичного лобі. Можливо, він бере участь в цьому проекті, але я ще раз повторюсь, що це не означає, що Вакарчук як самостійна політична одиниця може бути виключно залежна від Пінчука. Ні, це не правда. Я ще раз повторююсь, що сьогодні такий збіг політичних обставин, що його висування, мається на увазі Вакарчука, може бути вигідне різним політичним і фінансовим гравцям, не тільки Пінчуку.

Ранее политтехнолог Екатерина Одарченко заявляла, что Вакарчук может идти на президентские выборы от команды реформаторов.

А политолог Андрей Миселюк отметил, что команда Вакарчука займет в ВР нишу "третьей силы".