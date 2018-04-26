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    Названы партии, которые прошли бы в Раду в случае выборов – опрос

    (обновлено: )38904
    Согласно данным проведенного опроса, если бы выборы проходили сейчас, за "Батькивщину" готовы проголосовать 16%.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и еще семь партий преодолеют 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду в случае проведения парламентских выборов, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    УНИАН
    Досрочные парламентские выборы в Украине: за и против

    Очередные парламентские выборы пройдут осенью 2019 года.

    В частности, согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за "Батькивщину" готовы проголосовать 16%, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" — по 10%, за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 9%.

    Кроме того, за партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, Радикальную партию Олега Ляшко и "Блок Петра Порошенко" проголосовали бы по 8% респондентов, за партию "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового — 5%. Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер.

    В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.

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