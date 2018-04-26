Названы партии, которые прошли бы в Раду в случае выборов – опрос

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко и еще семь партий преодолеют 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду в случае проведения парламентских выборов, свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", представленные в четверг на пресс-конференции.

Очередные парламентские выборы пройдут осенью 2019 года.

В частности, согласно результатам опроса, среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и уже определились с выбором, за "Батькивщину" готовы проголосовать 16%, за партию экс-главы Минобороны Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" и "Оппозиционный блок" — по 10%, за партию шоумена Владимира Зеленского "Слуга народа" — 9%.

Кроме того, за партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, Радикальную партию Олега Ляшко и "Блок Петра Порошенко" проголосовали бы по 8% респондентов, за партию "Самопомич" мэра Львова Андрея Садового — 5%. Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер.

В опросе приняли участие 6 тысяч совершеннолетних жителей Украины по всей территории страны в период с 10 по 22 апреля.