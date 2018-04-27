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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о рейтинге: "ну что, Петька, помогла тебе твоя ЕПЦ?"

    (обновлено: )1164190
    Рейтинг ныне действующего президента Украины Петра Порошенко не только пошатнулся, но и упал… до уровня 5,5 %. Таковы результаты последнего социсследования группы "Рейтинг". Как отреагировали на такие показатели сами украинцы?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Associated Press Markus Schreiber
    Тренд дня: провальный рейтинг Порошенко

    О грядущих выборах украинцы говорят давно. И всевозможные опросы о поддержке украинских политиков в последнее время не такая уж редкость. Однако данные последнего исследования ошарашили многих. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг". Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года.

    Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%. Результат этого опроса стал одной из самых скандальных тем в отечественном сегменте соцсетей.

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