Шансы Порошенко на выборах остаются высокими — Мысив

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку получила бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. А вот действующий президент Петр Порошенко не прошел бы даже во второй тур. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам, за Юлию Тимошенко проголосовали бы 14% опрошенных, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 11%, и по 9% голосов получили бы Петр Порошенко, лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

Относительно парламентских выборов, то результаты соцопроса свидетельствуют, что наибольшую поддержку получила бы "Батькивщина" — 9%. За Оппозиционный блок, партию "Слуга народа" и "Гражданскую позицию" — проголосовали бы по 6%. А за радикальную партию, партию "За життя", БПП "Солидарность" — по 5%.

Подробнее о настроениях украинцев и о том, как изменились политические настроения в соответствии с результатами рейтинга, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви можете сказати про результати опитування? Наскільки кардинально змінилися погляди і настрої українців?

— Можна говорити про кілька трендів, які ми бачимо в політичних рейтингах. Першим є те, що Юлія Тимошенко надалі займає перше місце в президентському рейтингу, і відповідно партія "Батьківщина" також є лідером в партійному рейтингу. Ми за останні кілька місяців бачимо падіння рейтингу влади, водночас я би не говорив про те, що Порошенко не потрапить до другого туру, бо різниця між другим і третім, четвертим і шостим місцем складає всього 1%, і в принципі це буде залежати від того, як буде розростатися кампанія і ті кандидати, які на сьогоднішній день займають друге місце, в принципі, мають шанс для потрапляння у відповідно другий тур президентських виборів. Ще окремо є те, що на політичному горизонті з'являються вже нові гравці, вони мають чіткий свій позиціонований електорат, який насправді не сильно впливає на інших політиків, потроху перетік відбувається у всіх, водночас вони вже орієнтуються на нову хвилю виборців, серед тих, які бажають певних радикальних змін в державі і орієнтуються дещо на інший політикум.

Зараз в президентському рейтингу лідирує Юлія Тимошенко. Чому саме вона?

— У першу чергу Юлія Тимошенко є стабільним і вже давнім політиком в Україні, у неї є чітке електоральне ядро, яке вже тримається багато років, вона чітка і зрозуміла для своїх виборців, говорить ті речі, які відповідно вони хочуть чути. Крім того, вона все-таки знаходиться в опозиції, а це зараз є доволі вигідна позиція, бо влада має негативний тренд у своїй підтримці, відповідно Тимошенко має можливості тримати свій рейтинг на тій позиції, на якій вона його тримає.

Читайте также: Тренд дня: провальный рейтинг Порошенко

Рівень підтримки Порошенко впав.

— Так. Рівень підтримки Порошенко незначно впав, відповідно, ми знаємо причини, знову ж таки, є кілька напрямів, в першу чергу це скандали, які були присутні в медіа за останні кілька місяців. Крім того, є певні нереалізовані очікування, в першу чергу пов'язані з конфліктом на сході України, з війною. Крім того, є нереалізовані очікування стосовно боротьби з корупцією і відродження промисловості та економіки. Тому зараз ця увага концентрується і питання ставляться владі, чому не вирішені ці питання, і чим ближче до виборів, тим цих питань буде більше.

Кому зараз українці з політиків найбільше довіряють?

— Найвищим рейтингом довіри користуються вже нові обличчя, тобто ми поставили цього разу в список Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського, вони очолюють цей рейтинг довіри. І їм довіряє близько 30% опитаних. На третьому місці у нас Анатолій Гриценко, далі Юлія Тимошенко та інші політики. Але нові обличчя зараз користуються найбільшою довірою, бо до них найбільше очікувань. Вони ще не були в політиці, вони не мають негативу, відповідно і формується їх рейтинг, їх підтримка.

Зараз лідером антирейтингу є Порошенко?

— Так. І в принципі нічого дивного тут нема. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що є нереалізовані обіцянки, які зараз суспільство вимагає реалізації цих своїх очікувань. Я вже наголошував, є три ключові проблеми, які залишаються невирішеними: це війна, це економіка, це корупція. Три складові, про які найбільше з проблемами є на всіх рівнях.

Цікаво, що нові обличчя користуються найбільшим зараз рівнем довіри серед громадян. Хоча важко сказати, що вони є представниками політики — це Вакарчук і Зеленський.

— Власне, ми бачимо запит на нові обличчя, який навіть порівняно з 2012 роком, коли люди в більшості голосували за парламентські партії, не хотіли нових, змінювати політикум. Зараз запит на нові обличчя і нові політичні проекти сягає близько 46%. Це ті люди, які готові змінити свою думку, незважаючи на те, що вони може навіть і підтримують партії, які існують в парламенті. З другої сторони, у нових облич ще нема негативу роботи у владі. Вони ще не працювали, за ними нема невиконаних обіцянок, є певні сподівання на те, що вони можуть змінити чи не змінити, чи це навпаки може бути просто голосування протестне, не виключено, що це просто якісь очікування, це просто може бути протест проти існуючої влади, запит на щось інше. Очевидно, що нове завжди буде подобатися більше, ніж те, що старе і вже є, і рівень довіри до цих політиків буде вищим. В ході кампанії все скоригується, бо зараз нема ні антикампанії, ні кампанії в принципі. Зараз йде поступове розгортання виборчого процесу, і ми бачимо саме таку картинку.

Чого чекають українці від нового президента?

— Обирати президента будуть за різними критеріями. Звісно, будуть обирати за тим, наскільки той чи інший кандидат зможе переконати людей, що він вирішить ті питання, про які ми з вами говорили. Тобто ключові — це війна, економіка, корупція. Це будуть ключові меседжі. Знову ж таки, також є шанс у тих кандидатів, які будуть формувати новий тренд в українській політиці, нове бачення України, відповідно формувати бачення, можливо, інакшої України, яка наступить після того, як вони прийдуть до влади.

К слову, эксперт Вячеслав Кредисов полагает, что рейтинг экономической свободы Украины очень легко улучшить при наличии воли главы государства.

Напомним, политолог Олег Саакян считает, что последние заявления Владимира Гройсмана о желании участвовать в очередных выборах Верховной Рады и провести в нее группу сторонников адресованы в первую очередь президенту Петра Порошенко.