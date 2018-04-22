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    Порошенко ждет серьезный имиджевый удар перед выборами - эксперт

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (59)

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    По словам директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова, украинские политики – как со стороны власти, так и со стороны оппозиции – перед выборами очень часто пытаются взять на политический флаг церковные вопросы.
    РИА Новости Украина

    По мнению Разумкова, лучше этого не делать, "потому что, так же, как языковые вопросы часто раскалывают общество, это никогда не приносит позитива: после проведения избирательной кампании очень часто остается пустота – на улицах, в храмах и душах людей". 

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    "У меня нет уверенности, что в Константинополе в ближайшее время примут решение, которое нужно администрации президента. А если этого не будет, это будет очень серьезный имиджевый удар по президенту в преддверии избирательной кампании", – подчеркнул политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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