Порошенко ждет серьезный имиджевый удар перед выборами - эксперт

По мнению Разумкова, лучше этого не делать, "потому что, так же, как языковые вопросы часто раскалывают общество, это никогда не приносит позитива: после проведения избирательной кампании очень часто остается пустота – на улицах, в храмах и душах людей".

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"У меня нет уверенности, что в Константинополе в ближайшее время примут решение, которое нужно администрации президента. А если этого не будет, это будет очень серьезный имиджевый удар по президенту в преддверии избирательной кампании", – подчеркнул политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.