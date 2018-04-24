Досрочные парламентские выборы в Украине: за и против

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Если политика – искусство возможность, то украинская политика – искусство невозможного. Потому, в сущности, вероятность проведения выборов ближайшей осенью выглядит ненулевой. Формальный повод для них имеется – отсутствие сформированной коалиции депутатских фракций в 226 нардепов, что может "внезапно обнаружиться" в любой момент.

Петр Порошенко, в чьих руках находится решение о проведении досрочных выборов, сталкивается с дилеммой – пожертвовать численностью своей фракции, но сохранить ее под парламентским куполом на следующий политцикл, либо же повысить риски потерять все в 2019 году. Ведь очевидно, что в случае проигрыша Порошенко на президентских выборах сугубо политтехнологическо-коммерческий проект "БПП-Солидарность" не будет иметь ни малейших шансов пройти в следующий созыв Верховной Рады Украины.

В пользу проведения досрочных выборов говорит тот факт, что их можно будет провести по старому избирательному закону, попытавшись затем собрать коалицию с опорой на мажоритарщиков (хотя, с финансовой точки зрения, содержать такую "недокоалицию" будет весьма накладно). К слову, Игорь Кононенко, ближайший соратник президента, уже начал "окучивать" мажоритарный округ в Киевской области. С другой стороны, если парламентские выборы состоятся ранее президентских, то состав ЦИК будет подвергнут серьезной ротации, что усложнит шансы Порошенко на переизбрание.

Нужны ли досрочные выборы большинству парламентских игроков – вопрос неоднозначный. Как бы не повторилась ситуация 2008 года, когда президент Ющенко издал указ о роспуске парламента, но Рада не подчинилась этому решению. Понятно, что, если по указу Порошенко Рада не пожелает идти на выборы, то действующий президент окончательно станет "хромой уткой", полностью лишившись шансов переизбраться на второй срок. К тому же, лояльные к Банковой политпроекты вроде "Нашего края" и "Аграрной партии" покамест недостаточно раскручены. Однако нужно отдать должное, что "Аграрная партия" весьма бордо стартовала, а ее глава Виталий Скоцик увеличивает медийную активность и становится все более узнаваемой фигурой. В 2019 году эта партия имеет неплохие шансы пройти в Верховную Раду – логично, в общем-то, что в "аграрной сверхдержаве" появится фракция "Аграрной партии".

Однозначно против выборов выступает "Народный фронт", который не успеет переформатироваться к осени этого года. Также не в восторге от идеи проведения выборов премьер-министр Гройсман, который в таком случае утратит свою должность. К осени Гройсман, ранее озвучивавший планы относительно участия в плановых парламентских выборах, точно не успеет раскрутить собственный политический проект, брать в свой список настолько антирейтингового политика едва ли кто-то захочет, остается идти разве что по винницкому мажоритарному округу. Не исключено, что "вбросы" в медиаполе относительно досрочных выборов – попытка президентской команды принудить "Народный фронт" и Гройсмана к большей лояльности.

Неочевидны выгоды от проведения досрочных парламентских выборов для "Батькивщины" Юлии Тимошенко, чьи рейтинги, партийные и персональные, демонстрируют восходящий тренд. В 2019 году "Батькивщина", являющейся единственной партией в Украине с полностью выстроенной партийной структурой с покрытием всех избирательных участков, наверняка сможет собрать куда больший электоральный урожай. Однако есть и обратная сторона медали – в случае досрочных выборов в составе ЦИК окажется больше лояльных к Юлии Владимировне, всерьез претендующей на президентскую булаву, функционеров.

Позиция таких фракций как "Радикальная партия Олега Ляшко", "Самопомич", "Видродження", "Воля народа" относительно досрочных выборов не является субъектной – эти политпроекты будут двигаться в фарватере решений президента. В особенности это касается ляшковских "радикалов" – новые "пленки Онищенко" и опубликованная книга беглого нардепа раскрыли подноготную их взаимодействия с властью.

Идея досрочных выборов не понравится большинству мажоритарщиков, но они не институционализированы в единую политическую силу, чтобы иметь сколько-нибудь существенное влияние на решение о возможном проведении досрочных выборов.

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А вот для "Оппозиционного блока" досрочные выборы, скорее всего, были бы весьма уместны – пока рейтинги позволяют преодолеть проходной барьер. "Оппоблок" переживает непростой период, связанный с уходом Михаила Добкина (основал проект "Христианские социалисты"), Нестора Шуфрича (присоединился к "За жизнь") и возможным уходом в самостоятельное политическое плавание Вадима Новинского (основал движение "Партия мира"). На фоне нового витка религиозного противостояния Новинский, как многолетний меценат УПЦ, имеет неплохую стартовую базу для увеличения политической капитализации. Тем более, за Новинским практически нет шлейфа "регионального" прошлого, который тянется, к примеру, за главой "Оппоблока" Юрием Бойко.

С высоты сегодняшнего дня проход "Оппоблока" в Раду-2019 выглядит неочевидным, тем более его рейтинг изрядно "откусила" партия "За жизнь" Мураева-Рабиновича, также ранее покинувших ряды "Оппоблока". У "Оппоблока" еще есть время провести работу над ошибками, а заодно выстроить эффективную коммуникацию с "За жизнь", тем более они играют на одном электоральном поле, имеют похожую программу и, очевидно, будут союзниками в следующем созыве парламента (если, повторимся, "Оппоблок" пройдет в него, возможно и под другим названием). Стоит заметить, что "Оппоблок" и "За жизнь" могут рассчитывать на ресурсную поддержку главы "Украинского выбора" Виктора Медведчука, который в интервью российской "Новой газете" прямо заявил, что поддерживает данные политсилы (где имеются множество аффилированных с ним политиков), отметив их идейную близость и схожие идеологические моменты с программой "Украинского выбора" (военно-политический нейтралитет, возврат к парадигме внешнеполитической многовекторности). Притом Медведчук, чье влияние на политпроцессы в Украине выросло за последние годы, не исключил своего участия в будущей парламентской избирательной кампании. Нечто подобное уже было в 2002 году, когда Медведчук был первым номером партийного списка партии СДПУ(о), а другой колонной в Верховную Раду шел блок "За единую Украину!". Обе политические силы в Верховной Раде-2002 стали основой для формирования депутатского большинства. История Украины – это хождение по кругу, потому повторения подобного сценария исключать нельзя. Тем более, в следующем политическом цикле будут востребованы политики, способные находить компромисс с Россией.

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Очевидно, что ключевые политические игроки копят резервы уже на 2019 год, планируя добыть максимально возможный результат в ходе выборов плановых, перетянув на свою сторону голоса не определившихся избирателей. С чисто психологической точки зрения, в политике сложнее всего – это сделать выбор. Зачастую политики, особенно украинские, не способны брать на себя ответственность и делать решительные шаги (это, кстати, погубило Януковича), надеясь, что накопившиеся проблемы рассосутся как-то сами собой. Потому рискнем сделать прогноз, что пока еще президент Украины Петр Алексеевич Порошенко все-таки не решится объявлять о проведении досрочных выборов осенью этого года.