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    Чечило: маловато будет тех, кто поддержит Порошенко на выборах

    Тема:

    Политический кризис: страна в тупике (176)

    (обновлено: )392101
    Ни украинский народ, ни правительство не готовы вновь поддержать главу государства, отмечает журналист Вячеслав Чечило. Аналогичная позиция, уверен он, и у посольства США.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    РИА Новости Украина

    До плановых выборов президента в стране остается меньше года. Основных кандидатов, традиционно для Украины, двое – действующий глава государства Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Уцелеет ли Порошенко в схватке за второй срок?

    При этом у Тимошенко предвыборный рейтинг значительно выше: по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" леди Ю смогла бы победить Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время. 

    А журналист, политический обозреватель Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook рассуждает, кто поддержит Петра Порошенко на выборах.

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    "Население? Нет, не поддержит. Рейтинг ПАП в районе 10% с тенденцией к снижению. "Ватники"? Вряд ли. Разве что если во второй тур с Порошенко выйдет Тягнибок. "Адекватники"? Они за него и в 2014 не голосовали. Незачем и начинать. "Вышиватники" и прочие упоротые патриоты? Нет, не поддержат. Донецк не взят, фабрика в Липецке не продана, каждый патриот не получил по должности. Нет смысла голосовать", – перечислил Чечило. 

    Не поддержит и посольство США, уверен он: "там уже, походу, не знают как избавиться. Какая уж тут поддержка – еще и подтолкнут".

    "Правительство? Гройсман перешел в разряд врагов. Аваков там и был. Эти ребята если и поддержат, то выставят такую цену, что дешевле на выборы вовсе не ходить. Админресурс? Не бывает админресурса в стране, где нет страны. Чиновники на местах заняты исключительно личным обогащением – им по большому счету плевать, что происходит в Киеве. Да и нет на них у Порошенко никаких рычагов влияния. Уголовное дело за сепаратизм на каждого не заведешь", – отмечает журналист.

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    Остаются, приходит к выводу Чечило, Кононенко, Грановский, Злочевский

    "Сильная команда "складных часив", да. Но все-таки не очень убедительная", – подытожил обозреватель.

    Facebook Вячеслава Чечило
    Комментарий Вячеслава Чечило
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