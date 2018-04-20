Чечило: маловато будет тех, кто поддержит Порошенко на выборах

РИА Новости Украина

До плановых выборов президента в стране остается меньше года. Основных кандидатов, традиционно для Украины, двое – действующий глава государства Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

При этом у Тимошенко предвыборный рейтинг значительно выше: по результатам опроса социологической группы "Рейтинг" леди Ю смогла бы победить Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время.

А журналист, политический обозреватель Вячеслав Чечило на своей странице в Facebook рассуждает, кто поддержит Петра Порошенко на выборах.

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"Население? Нет, не поддержит. Рейтинг ПАП в районе 10% с тенденцией к снижению. "Ватники"? Вряд ли. Разве что если во второй тур с Порошенко выйдет Тягнибок. "Адекватники"? Они за него и в 2014 не голосовали. Незачем и начинать. "Вышиватники" и прочие упоротые патриоты? Нет, не поддержат. Донецк не взят, фабрика в Липецке не продана, каждый патриот не получил по должности. Нет смысла голосовать", – перечислил Чечило.

Не поддержит и посольство США, уверен он: "там уже, походу, не знают как избавиться. Какая уж тут поддержка – еще и подтолкнут".

"Правительство? Гройсман перешел в разряд врагов. Аваков там и был. Эти ребята если и поддержат, то выставят такую цену, что дешевле на выборы вовсе не ходить. Админресурс? Не бывает админресурса в стране, где нет страны. Чиновники на местах заняты исключительно личным обогащением – им по большому счету плевать, что происходит в Киеве. Да и нет на них у Порошенко никаких рычагов влияния. Уголовное дело за сепаратизм на каждого не заведешь", – отмечает журналист.

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Остаются, приходит к выводу Чечило, Кононенко, Грановский, Злочевский.

"Сильная команда "складных часив", да. Но все-таки не очень убедительная", – подытожил обозреватель.