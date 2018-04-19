Спиридонов о "тайной встрече" Порошенко с Кабмином

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В украинской власти продолжаются тайные подковерные игры. Вечером во вторник, 17 апреля, в Администрации президента состоялась закрытая встреча президента Петра Порошенко и почти всего состава правительства, сообщили СМИ.

При этом встречу инициировал глава государства. Как сообщали источники, целью было обговорить ход реформ, предложение президента о создании Автокефальной православной церкви и вопрос координации действий между органами власти.

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На встрече присутствовало руководство администрации Порошенко, премьер Владимир Гройсман и почти все министры. При этом не было глав МВД Арсена Авакова, Минфина Александра Данилюка и Мининфраструктуры Владимира Омеляна, которые пребывают с рабочими визитами вне Украины.

В тот же день известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что во власти готовятся радикальные перемены, которые якобы произойдут уже в ближайшие месяцы.

"По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в середине сентября" – написал Гордон на своей странице в Facebook.

Помимо этого, как рассказали Гордону источники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьера Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.

"Гройсман как громоотвод уже не эффективен"

Впрочем, политический эксперт Николай Спиридонов призывает относиться к заявлениям Гордона осторожно. По его мнению, Гордон – человек хоть и проинформированный, но как источник информации он довольно сомнителен. Спиридонов напоминает, что журналист делал целый ряд заявлений, эксцентричных прогнозов, которые со временем не подтвердились.

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"Относительно вероятности досрочных выборов, которую якобы обсудили… Наверное, такая вероятность остается – проведения досрочных выборов Верховной Рады, но она вряд ли достигает 50%. Я склоняюсь к тому, что не слишком вероятно, что пройдут досрочные выборы в сентябре. Если их проводить, то более логично с технологической точки зрения проводить их в июле или в августе: чем меньше голосующих, тем легче власти концентрировать админресурс", – пояснил эксперт.

Сохраняется и вероятность отставки Гройсмана, говорит политолог: "потому что задача была, чтобы он служил громоотводом от экономических провалов для Порошенко. Сейчас он все меньше служит громоотводом, потому что людям понятно, что он все равно член команды Порошенко, что по-настоящему за экономику отвечает Порошенко".

Аваков – кость в горле Порошенко

В целом, Спиридонов допускает, что теоретически во власти могут принять решения, которые озвучил Гордон: убрать Гройсмана, назначить досрочные выборы – "хоть это и не очень вероятно".

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"И могут попытаться определенных политиков от корыта отодвинуть. Потому что тот же Аваков для Порошенко – кость в горле. Сейчас он чуть ли не единственный противовес Порошенко, потому что Гройсман – человек из его команды, а Аваков – нет. Но он пытается балансировать, иногда выступает за Порошенко, иногда – против. Даже ситуация с рюкзаками Авакова, когда его сына продержали в СИЗО около суток, означает, что на него пытались давить. И разные моменты показывают, что Аваков президенту не удобен, вполне вероятно, что его могут хотеть отодвинуть. Другой вопрос – получится или нет. Может быть, хотят отодвинуть и других упомянутых министров (Данилюка и Омеляна)", – сообщил политолог.