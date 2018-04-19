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    Экономика

    Порошенко обвинил Россию в резком падении ее доли в торговле Украины

    (обновлено: )565111
    По словам главы государства Петра Порошенко, важным элементом гибридной войны России против Украины является экономическая война.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по вине России ее доля во внешнеторговом обороте страны упала более чем втрое — до 9%.

    Торговля с агрессором. Импорт из РФ в Украину растет. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Торговля с "агрессором". Импорт из РФ в Украину растет рекордными темпами

    "Важным элементом гибридной войны… является экономическая война, речь идет о блоке и эмбарго (России — ред.) на поставки украинских товаров. Речь идет о том, что наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего оборота, тогда как раньше это было более трети", — сказал Порошенко в четверг в ходе заседания по вопросам противодействия "агрессии РФ".

    Ранее Госстат Украины сообщал, что объем экспорта российских товаров в Украину составил 7,2 млрд.долл., что почти на 40% больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 млрд., увеличившись на 10%. В целом, товарооборот между странами увеличился на 28,6% и составил $9,36 млрд.

    С 1 января 2016 года Россия приостановила свободную торговлю с Украиной и ввела против нее продовольственное эмбарго.

    По данным украинского статистического ведомства, в 2017 году товарооборот России и Украины составил всего 11,1 миллиарда долларов, тогда как в 2013 году — 38,3 миллиарда долларов.

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