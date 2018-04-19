Рада и Томос. Священный долг или очередной лохотрон от Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что церковное обращение к Константинополю первые лица страны позиционировали как главное историческое событие последних лет, с утра в Верховной Раде об этом мало что говорило.

Выставка Конституций

Скорее, наоборот — пустота в кулуарах и зале заседаний намекала на то, что парламенту предстоит рядовой и скучный день. Уныло было и под зданием Рады. Всегда готовые к мобилизации прихожане УПЦ, прекрасно понимая, что инициатива Петра Порошенко даже после принятия в ВР ни к чему не приведет, решили не выходить с митингом. Их места на площади Конституции заняли протестующие "чернобыльцы", требующие посредством принятия закона 4442 повысить пенсионное обеспечение. Компанию им составили активисты из "Свободы", которые пришли под Раду, чтобы потребовать признать добровольцев ветеранами АТО. При чем в кулуарах ВР кто-то заранее заботливо разложил листовки соответствующего содержания, из которых становилось понятно, что принятие закона — дело чести для каждого депутата.

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Не меньшим новшеством стали оригиналы Конституций разных лет, которые под стеклом выставили у входа в зал заседаний. Здесь и массивная Конституция 1996 года, и обветшавшие выдержки из Конституции УНР 1918 года, и даже листки Конституции Пилипа Орлика 1710 года. Хотя, в свете того, что на четверг депутаты прямым вмешательством в церковные дела наметили нарушение Основного закона, выставка смотрелась, мягко говоря, нелепо.

Украинское фото Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ

Но, судя по всему, подобные мелочи народных избранников не смущали. Многие из нардепов и вовсе считали, что обращение к Константинополю — священный долг. Так, на прямой вопрос о том, зачем обращаться лишь к одному патриархату тогда как решения принимает Собор поместных церквей, нардепы заводили любимую песню об "агрессорах".

Посмотрите на Москву!

Например, ответ депутата Романа Завставного из "Народного фронта" больше напоминал набор пафосных слов, чем логическое повествование.

"Два года назад, когда Рада обращалась к Патриарху Варфоломею, мы видели огромное давление Российской Федерации. Но в этот раз все зависит от нас — насколько мы будем консолидированы, убедительны. Сумеем ли донести до каждого граждана ту перспективу, которая откроется после принятия этого исторического решения. Важна позиция внутри общества, внутри политикума, консолидация в европейском, мировом пространстве. Перспективное видение того, насколько это важно для Украины и мира", — заявил депутат.

Спорит с мнением профильных экспертов, которые уже назвали решение Рады первым шагом к расколу православия и Любомир Зубач из "Самопомочи".

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"Наоборот, это будет определенная легитимизация процесса, который происходит", — парирует политик. "А тем политиканам, которые говорят о вмешательстве государства в дела церкви, хочу напомнить, как Московская церковь в 15 веке получила автокефалию. Это было сделано грубым физическим способом, когда обманом пригласили Вселенского Патриарха, взяли его в заложники, заставив его дать независимость. Да и дальше все делалось посредством обмана и шантажа. Украина сейчас действует цивилизовано".

"Мы верующие люди"

Хотя, по сравнению с тем, какие перлы звучали в зале во время рассмотрения вопроса, рассуждения в кулуарах показались цветочками. Те, кого сложно заподозрить в праведности образа жизни, наперебой соревновались в знании Священного Писания. Другие, по привычке, во всех бедах украинского народа обвиняли "русский мир", который срочно надо изгнать из церкви.

"Томос патриарха усилит нашу независимость, удалит рудименты того политического проекта, который называется "русский мир" и который придумали, кстати, иерархи Русской православной церкви", — активно жестикулируя заявил специально прибывший в Раду Петр Порошенко. "Новая церковь уже не будет связана со страной-агрессором. Мы не будем безразлично наблюдать за вмешательством иностранной церкви в дела Украины. Это вопрос национальной безопасности и обороны. Кремль рассматривает церковь как один из главных инструментов влияния на Украину".

Украинское фото Порошенко провел встречи с предстоятелями православных церквей Украины

Удивительное единение со своим главным политическим конкурентом демонстрировала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Да и по части пафоса политик тоже не отставала. Так, по ее словам, Украина не встанет с колен, пока не станет на колени перед Богом.

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"Мы верующие люди, мы должны понимать, что дом, который расколется сам в себе, не выстоит", — цитировала Евангелие Юлия Владимировна. "Если мы хотим скорейшего процветания, счастья, веры для нашего народа, мы обязаны быть едиными. И единая Поместная православная Церковь — это духовная основа, которая может стать еще одним мощным толчком для становления нашего государства. Сегодня у нас есть исторический шанс стать другими. Стать едиными, стать целостными, в первую очередь, духовно".

Дела не будет

Пламенные речи на тему духовности, видимо, так сильно вдохновили зал Верховной Рады, что депутаты не пожалели 268 голосов для обращения к Вселенскому Патриарху.

Но, судя по всему, это постановление вообще не будет иметь никакого значения, а пафос окажется "пшиком". Согласно церковным канонам, чтобы получить автокефалию для украинской церкви Верховная Рада должна обращаться, в первую очередь, к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

"В 2016 году Рада уже инициировала такое обращение, и ничего такого по итогу не произошло. Ничего не случится и сейчас", — объяснил в кулуарах нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский. "Патриарх не пойдет на нарушение церковных законов, он даже не будет это обращение рассматривать. Я был на Всеправославном Соборе в Швейцарии два года назад, где были Патриархи всех церквей, и на прямой вопрос Патриарха Кирилла к Патриарху Варфоломею о том, как он относится к церковному расколу в Украине, тот сказал, что поддерживает единую Украинскую православную церковь каноническую, и никогда не пойдет на то, чтобы признать раскольников. И если сейчас он свое слово нарушит, то он обманет весь православный мир".