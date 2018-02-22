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    Тимошенко опережает Порошенко в президентском рейтинге - опрос

    (обновлено: )34302
    Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30%, за главу государства - 23%.
    Эмоции президента Петра Порошенко
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко смогла бы победить главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

    Очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года. Тимошенко и Порошенко на протяжении длительного времени возглавляют президентские рейтинги.

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    "Моделирование второго тура президентских выборов в паре Тимошенко и Порошенко дало следующие результаты: за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30% тех, кто заявил, что примет участие в основных выборах. Главу государства готовы поддержать в этом случае 23%", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте социологической группы.

    Согласно данным опроса, лидером президентского рейтинга в первом туре является Тимошенко, за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. Действующего президента Порошенко готовы поддержать 15,6%. На третьем месте в президентской гонке, согласно опросу, — сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за него проголосовали бы 11,7% украинцев.

    Далее идет Анатолий Гриценко — глава партии "Гражданская позиция", не представленной в парламенте. Замыкает пятерку лидеров глава "Радикальной партии" Олег Ляшко. Его поддержали бы 8,7% избирателей. Глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович набрал бы 8,3% голосов, мэр Львова Андрей Садовый – 6,4%, глава партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок – 3,9% и лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк – 1,7%.

    Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.

    По данным опроса, предоставление неподконтрольным Киеву территориям Донбасса федеративного статуса в составе Украины поддерживает 21% жителей страны.

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