Парубий прокомментировал дискуссии о досрочных выборах в Раду

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрий Парубий заверил, что досрочных выборов в парламент не будет.

Очередные парламентские и президентские выборы в Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власти настаивают, что выборы должны быть в следующем году.

"Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная, непростая. Будут решение, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны… паралич системы власти — это одна из худших услуг для украинской обороноспособности", — заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, мнение президента Петра Порошенко по поводу досрочных выборов в Раду идентично его позиции. "Досрочные выборы — это способ дестабилизации и введение в паралич страны на более долгий период", — отметил спикер Рады.

По закону, в случае развала коалиции в Раде на протяжении месяца должно быть сформировано новое большинство, в противном случае президент получает основание для роспуска Верховной Рады и назначения внеочередных выборов.

Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для досрочных парламентских выборов нет. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков также ранее заявлял, что проведение досрочных выборов невозможно.