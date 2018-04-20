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    Парубий прокомментировал дискуссии о досрочных выборах в Раду

    (обновлено: )11901
    Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная Рада, заявил спикер парламента. При этом Андрей Парубий заверил, что досрочных выборов не будет.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрий Парубий заверил, что досрочных выборов в парламент не будет.

    Очередные парламентские и президентские выборы в Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власти настаивают, что выборы должны быть в следующем году.

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    Сайт президента Украины
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    "Вопросы и дискуссии о досрочных выборах существуют столько, сколько существует Верховная Рада. Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа, системная, непростая. Будут решение, нужные для общества, нужные для безопасности и обороны… паралич системы власти — это одна из худших услуг для украинской обороноспособности", — заявил Парубий в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

    По его словам, мнение президента Петра Порошенко по поводу досрочных выборов в Раду идентично его позиции. "Досрочные выборы — это способ дестабилизации и введение в паралич страны на более долгий период", — отметил спикер Рады.

    По закону, в случае развала коалиции в Раде на протяжении месяца должно быть сформировано новое большинство, в противном случае президент получает основание для роспуска Верховной Рады и назначения внеочередных выборов.

    Накануне премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что оснований для досрочных парламентских выборов нет. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков также ранее заявлял, что проведение досрочных выборов невозможно.

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