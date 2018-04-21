Без досрочных выборов в ВР у Порошенко нет шансов - Спиридонов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Владимир Гройсман будет участвовать в следующих парламентских выборах. Об этом он заявил во время встречи с представителями региональных СМИ. Гройсман также отметил, что сегодня отсутствуют основания для проведения досрочных выборов. При этом он отметил, что закон об ужесточении наказания за подкуп избирателей повысит качество парламента.

Заявление Гройсмана проанализировал эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Николай Спиридонов в эфире радиостанции Голос Столицы.

По вашему мнению, в составе какой политической силы будет баллотироваться Гройсман?

— Скорее всего, он будет представлять БПП, как и в 2014 году. Но, возможно, он своим заявлением пытается торговаться, то есть он намекает на самостоятельное участие в выборах, что он проведет своих людей. И намекая на самостоятельное участие в выборах, возможно, он будет пытаться выторговать у Петра Порошенко больше мест, более хорошие позиции в списке для себя и своих людей. То есть в данном случае это элемент торгов.

Что есть для торгов у премьера?

— У него есть люди, на которых он ориентируется в том же Кабмине. То есть его задача — не просто пройти в ВРУ, потому что быть рядовым депутатом, он, видимо, считает, что это для него уже мало, потому что он на данный момент премьер. А ему нужно опираться на своих людей. И соответственно, если он сможет выторговать у Петра Порошенко, кроме как для себя место в списке, еще место, допустим, для десяти людей из своего окружения, то, скорее всего, тогда он будет этим доволен. Потому что для самостоятельного плавания, для создания самостоятельной фракции пока у него очень маленький рейтинг. И личных ресурсов у него особых не просматривается. Скорее всего, он будет вынужден плыть и дальше в фарватере Петра Порошенко.

Как может повлиять на рейтинг определенной политической силы наличие в ее списках действующего премьера?

— Я думаю, что, скорее, негативно. Потому что Гройсман выступает как определенный громоотвод. То есть Петр Порошенко пытается объяснить своим избирателям, что если у нас определенные есть проблемы в экономике, то за них отвечает премьер Владимир Гройсман. А если же Владимир Гройсман и дальше будет баллотироваться от БПП или от партии "Солидарность", в зависимости от того, как назовут, но смысл от этого не меняется, то соответственно тогда будет очевидно, что он остается достаточно рядовым членом команды Порошенко, и соответственно Порошенко, как его сюзерен, отвечает в том числе за провалы в экономике. Хотя по Конституции за экономику отвечает премьер, но по факту, поскольку Гройсман подчинен президенту, то это означает, что проблемы в экономике ложатся в том числе на плечи президента.

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Ранее Гройсман заявлял об отсутствии у себя президентских амбиций. Может ли он изменить свое мнение по этому поводу?

— Президентские амбиции есть практически у любого политика уровня даже депутата ВРУ. Сейчас у нас по факту даже в ВРУ где-то от 8 до 15 будущих кандидатов в президенты, людей, у которых есть президентские амбиции. Разумеется, президентские амбиции есть у Владимира Гройсмана. Другой вопрос, что кроме амбиций, нужен еще уровень популярности, а различные социологические замеры давали Владимиру Гройсману не более 4%, а чаще и меньше. В некоторые опросы он даже не был включен. И сама позиция премьера перед уже самыми выборами, а до выборов осталось меньше года, достаточно невыгодная, потому что опять-таки он отвечает за экономику, а с экономикой, мягко говоря, не все идеально. Поэтому соответственно реальных ресурсов для того, чтобы бороться за кресло президента, не просматривается.

Почему Гройсман сейчас говорит о намерении участвовать в парламентских выборах, ведь формально избирательная кампания еще не началась?

— Во-первых, я не сказал бы, что избирательная кампания еще не началась. То есть действительно если по закону, то она не началась, а фактически мы уже чувствуем в информационном поле, что мы так или иначе вступили в предвыборный период перед выборами президента и парламента. И практически все заявления политиков направлены на избирательную кампанию. Потому что де-факто поэтому я сказал бы, что она уже началась. Почему об этом было сказано именно сейчас? Возможно, Гройсман попытался опровергнуть слух, который разошелся с рук Дмитрия Гордона. Гордон заявил, что у него есть точная информация, что в сентябре пройдут досрочные выборы. Но кроме Гордона, еще несколько человек это подхватило. И возможно, сейчас тот же президент, например, дал Гройсману поручение опровергнуть этот слух, сказать, что выборов не будет. И, возможно, главный посыл был как раз не то, что Гройсман будет участвовать в выборах 2019 года, потому что это для профессионалов и так достаточно очевидно, что он будет участвовать, как главный посыл был, что выборы будут именно в 2019 году, а не в 2018. То есть власть посылает сигнал, что вроде как досрочные выборы не планируются.

Могут ли возникнуть условия, которые приведут к досрочным выборам?

— Разумеется. Такая вероятность остается. Переговоры идут. Потому что Петра Порошенко сотрудники его администрации и другие советники пытаются убедить, что ему выгоднее сначала провести выборы в ВРУ, а потом провести выборы президента. Потому что если сначала провести выборы президента, то соответственно с большой вероятностью Петр Порошенко президентом не будет. А шансы у других кандидатов, согласно рейтингу, у Тимошенко, у Бойко, даже у Рабиновича, длинный список, вполне вероятно, что кто-то из них будет избран президентом. И тогда после этого Петру Порошенко будет вообще очень трудно рассчитывать на создание своей фракции в ВРУ, если он перестанет быть президентом, потому что политическое поле будет автоматически переформатироваться под новоизбранного президента. И поэтому его советники подталкивают, чтобы он провел парламентские выборы сейчас, чтобы у него была хотя бы своя фракция в ВРУ хоть какая-то, и соответственно позиции определенные политические оставались. Но, с другой стороны, опять-таки если результаты парламентских выборов будут для президента не выгодными, то есть БПП уменьшится в 2-3 раза, что более, чем вероятно, то тогда вероятность его переизбрания на пост президента будет еще ниже, чем сейчас. Потому что сейчас так или иначе у него большое количество штыков в ВРУ, и он опасается, что в случае досрочных выборов количество этих штыков может уменьшится. Поэтому переговоры идут. Но я бы оценил вероятность досрочных выборов не на 50 даже процентов, а процентов на 40, то есть что вероятность есть, но она не особенно высока.

Могли бы вы сейчас спрогнозировать результаты парламентских выборов 2019 года?

— Можно попытаться, но, во-первых, это зависит от того, как закончатся выборы президентские. Потому что политическое поле будет форматироваться под новоизбранного президента. Сейчас на данный момент, исходя из рейтингов, наиболее вероятным победителем президентских выборов может стать Юлия Тимошенко. Соответственно, если предположить, что президентом станет Юлия Тимошенко, это означает, что тогда фракция "Батькивщина" может набрать процентов 25 под новоизбранного президента. Соответственно, "Оппозиционный Блок" тоже, наверное, будет представлен достаточно плотно, наверное, он усилит свое представительство, может набрать процентов 15. Скорее всего, большие шансы войти в парламент будет иметь партия "За життя" Рабиновича- Мураева, потому что достаточно активно работает. Скорее всего, шансы на вхождение в ВРУ имеет "Аграрная партия", исходя из результатов на выборах в объединенные территориальные громады. Скорее всего, останется в ВРУ РПЛ, потому что так или иначе имеет свой электорат. Скорее всего, останется в ВРУ партия "Самопомич", хотя, возможно, и понизит свой рейтинг. Но, тем не менее, останется в ВРУ. А вот БПП, в случае, если Порошенко перестанет быть президентом, скорее всего, уже не сможет присутствовать в ВРУ. Потому что опять-таки рейтинг президента и его партии во многом опирается в основном на админресурс. А сама президентская партия уже не популярна, так что действительно партия президента "Солидарность" имеет все шансы вылететь из ВРУ. Но, в целом кроме возможного вхождения в ВРУ "Аграрной партии" и партии "За життя", с большой вероятностью мы увидим примерно ту же самую колоду карт, только немного перетасованную.

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