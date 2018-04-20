Гройсман форева! Секретный отчет или отчетный секрет Кабмина?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Удивительно, но отчет Кабмина за два года работы, который Верховная Рада перенесла на неопределенный срок, все-таки состоялся. Вместо зала под куполом премьер-министр Владимир Гройсман и самые яркие члены его правительства пришли "на ковер" в организацию Реанимационный Пакет Реформ. Именно она инициировала общественно-политический форум с громким названием "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства".

Правда, те из журналистов, кто пришел послушать серьезный отчет и острые вопросы профильных экспертов, ушли разочарованными. Да и стоило ли ожидать допроса с пристрастием от организации, которая живет на государственные деньги и чьи сотрудники ходят в Кабмин как на работу.

Какой вопрос — такой ответ

"Зарождение новой политической культуры" — так и не иначе назвали общение членов правительства с представителями Реанимационного Пакета Реформ организаторы мероприятия. В чем заключается новшество тут же объяснили. Дескать, еще никогда раньше Кабмин не отчитывался перед обществом перед тем как, сделать это в Верховной Раде.

Понятно, что роль общества была отведена профильным экспертам организации, которые согласно замыслу, должны были задавать чиновникам вопросы, волнующие каждого украинца.

Но анонсированная беседа в режиме Hard Talk (жесткий разговор — Ред.) больше походила на фарс. Например, сложно назвать острым вопрос о том, как Владимир Гройсман оценивает свою работу на посту премьер-министра. Не удивительно, что глава правительства парировал в духе "какой вопрос — такой и ответ".

УНИАН Владимир Гройсман на общественно-политическом форуме "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства"

"Я еще не закончил этот процесс, поэтому сложно давать какие-то оценки", — заявил Гройсман, а из его пассажа можно было легко сделать вывод, что в ближайшее время он никуда уходить не собирается. Мол, реформы только начинаются.

Более того, судя по настрою главы Кабмина, в ближайшее время будет сделан курс на расширение его полномочий.

"Я считаю, что полномочия премьер-министра и правительства намного меньше, чем те задания, которые стоят перед исполнительной властью и правительством страны", — заявил Гройсман.

Теплая ванная

В целом же мероприятие, на которое аккредитовывали далеко не всех журналистов, а его место держалось в тайне, больше напоминало дешевый спектакль. Организаторы отчета Кабмина всячески подыгрывали высокопоставленным гостям и, в целом, делали все, чтобы те чувствовали себя как дома. Насколько теплой была ванная для Владимира Гройсмана можно судить по вопросам, которые ему задавали "агенты реформ".

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Несомненно, миллионы украинцев сегодня озабочены тем, как в стране проходит децентрализация…

Еще более важный вопрос касался… общественного телевещания, на которое в бюджете уже выделили почти восемьсот миллионов гривен, но денег все равно не хватает.

УНИАН Владимир Гройсман на общественно-политическом форуме "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства"

Совсем смешно стало, когда с места поднялся очередной эксперт. Едва тот взял в руки микрофон, Гройсман тут же "спалил контору":

"Я кажется знаю, о чем вы хотите меня спросить, об энергетике, да?", — улыбался Владимир Борисович.

Не удивительно, что когда премьер-министр закончил свое часовое участие в шоу, организованном Реанимационным Пакетом Реформ, зал, в котором проходило мероприятия тут же покинула добрая половина присутствующих.

Все по-старому

О том, что отчет правительства, в какой бы форме он не происходил, будет не более, чем фикцией, считает и политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

"Каждый год, когда подходит вопрос отчета правительства, мы видим заявления оппозиционных политиков о том, что они будут ставить вопрос об отставке правительства Владимир Гройсман", - говорит эксперт. "Кстати, вспомните, в прошлом году была точно такая же ситуация. Но это, скорее, политические игры оппонентов правительства и попытки отдельных оппозиционных партий набрать определенные политические очки. И учитывая, что через некоторое время нас будет ждать и парламентская, и президентская кампании, то риторика и критика правительства будет только обостряться. Но думаю, что на сегодняшний момент отставка правительства Гройсмана не угрожает. Потому что голосов под его отставку нет. И поэтому я думаю, что правительство будет и дальше эффективно работать".