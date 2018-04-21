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    Россия

    Порошенко смирился с присоединением Крыма к РФ - российский сенатор

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    Президент Петр Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
    Алексей Пушков. Архивное фото
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Своим намерением лишить крымчан гражданства Украины президент Петр Порошенко показал, что уже смирился с присоединением Крыма к России, считает российский сенатор Алексей Пушков.

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    Ранее Порошенко предложил лишать украинского гражданства крымчан. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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    "Порошенко решил лишить крымчан гражданства Украины. В Крыму не иначе как траур, ощущение безысходности и поруганных надежд… А серьезно это означает одно: Порошенко смирился с воссоединением Крыма с Россией", — написал Пушков в соцсети Twitter.

    Ране инициативу украинского президента прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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