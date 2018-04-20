Погоня за рейтингом. Чем обернется для Украины "церковное обращение" власти

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко таки добился от Рады принятия обращения к Вселенскому Патриарху о создании в Украине единой поместной церкви. За это проголосовали 268 депутатов.

Для того, чтобы депутаты поддержали обращение президента, Порошенко даже лично прибыл в парламент.

Впрочем, в своем выступлении Порошенко мало говорил собственно о церкви, а в основном, как всегда, о России и "борьбе с агрессором". Президент заявил, что создание единой поместной церкви в Украине — это вопрос не религии, а геополитики, инструмент борьбы в "гибридной войне с Россией".

"Автокефалию предоставляют не столько конкретной церкви, сколько стране. Поэтому для нас, для меня как президента, для вас, уважаемые депутаты, оставаться в стороне — значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве", — подчеркнул Порошенко.

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По его мнению, получение автокефалии для православной церкви обеспечит окончательную независимость Украины от России.

"Тут не только религия, тут геополитика. Для меня дело утверждения независимой поместной церкви — такого же веса, как безвиз, Соглашение об ассоциации, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе, за членство в НАТО. Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь как один из основных инструментов влияния на Украину", — сказал он.

Украинское фото Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ

После выступления Порошенко в Раде, фракция "Оппоблока" в полном составе вышла за трибуну Рады и заявила, что ни в коем случае не поддержит это обращение.

"Наша партия выступает категорически против вмешательства государства в дела церкви. Мы будем голосовать против президентского проекта обращения, ведь считаем, что парламент таким образом втягивают в предвыборную борьбу", — отметил лидер оппозиционеров Юрий Бойко.

Партия направила в четверг обращение к Константинопольскому патриархату, в котором просит поддержать каноническую православную церковь в Украине.

В итоге, закрывая заседание парламента, спикер Рады Андрей Парубий таки подписал постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху Варфоломею.

Реакция России

Как и ожидалось, в России на церковные инициативы Порошенко отреагировали негативно.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, создание автокефальной поместной церкви в Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви.

В РПЦ уверены, что "церковные инициативы" Порошенко обречены.

Ни одна из поместных православных церквей мира не изменит своей позиции по поддержке канонической Украинской православной церкви, уверен председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Неоднократно Константинопольский патриарх в своих заявлениях подчеркивал, что единственным каноническим главой Украинской церкви он считает блаженнейшего митрополита Онуфрия. Мы, конечно, слышали о разного рода депутациях, которые направлялись на Фанар (в резиденцию патриарха Варфоломея — ред.) от раскольничьих структур, мы знаем о тех подарках, которые вручались, но мы не думаем, что твердая каноническая позиция, которую выражали все без исключения главы и синоды поместных православных церквей (всего 15 — ред.), может каким-либо образом измениться или поколебаться", — сказал митрополит Иларион.

Мнения

Оппозиционные политики сходятся во мнении, что постановление Рады вряд ли будет иметь значение, и кроме как к расколу в обществе ни к чему не приведет.

Тем временем, эксперты уверены, что Порошенко просто нашел удобную тему для предвыборного пиара.

Ведь согласно церковным канонам, чтобы получить автокефалию для украинской церкви Верховная Рада должна обращаться, в первую очередь, к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

"В 2016 году Рада уже инициировала такое обращение, и ничего такого по итогу не произошло. Ничего не случится и сейчас. Патриарх не пойдет на нарушение церковных законов, он даже не будет это обращение рассматривать", — считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

По мнению народного депутата Татьяны Бахтеевой, церковные инициативы Рады лишь еще больше накалят атмосферу в обществе.

"Принятое в Раде обращение к Константинополю не иначе, как политическим пиаром не назовешь, – заявила Татьяна Бахтеева в комментарии РИА Новости Украина. – Власть полным ходом готовится к участию в будущих выборах и для этого использует все возможные и невозможные методы. В Украине действует главный закон, Конституция, в которой четко и категорически записано, что государство не имеет права вмешиваться в церковные дела".

Политэксперт Дмитрий Корнейчук расценивает церковные инициативы Порошенко не более чем обычный политический пиар.

"На самом деле это обычный пустой пиар. И на обращении к Вселенскому патриарху все и закончится. Никто не будет создавать поместную церковь в Украине без согласия РПЦ", – уверен эксперт.

По материалам из открытых источников интернет