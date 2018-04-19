В Кремле создание поместной церкви в Украине назвали расколом

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Создание автокефальной поместной церкви в Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за".

"Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности создания в Украине независимой поместной православной церкви.

Накануне президент Украины провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.