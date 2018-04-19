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    Россия

    В Кремле создание поместной церкви в Украине назвали расколом

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (33)

    (обновлено: )26640
    В администрации президента России заявили, что действия по созданию поместной церкви в Украине направлены на религиозный раскол и не будут поддержаны в России.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Создание автокефальной поместной церкви в Украине вряд ли найдет поддержку в Москве, поскольку данные действия направлены на раскол церкви, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    Навстречу выборам! Церковь - ничто, пиар - все

    Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную Раду поддержать его обращение, большинство депутатов проголосовали "за".

    "Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности создания в Украине независимой поместной православной церкви.

    Накануне президент Украины провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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