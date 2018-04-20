В РПЦ уверены, что "церковные инициативы" Порошенко обречены

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Ни одна из поместных православных церквей мира не изменит своей позиции по поддержке канонической Украинской православной церкви, уверен председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

Читайте также — Погребинский: Порошенко нечем хвастаться, отсюда и "церковная" инициатива

"Неоднократно Константинопольский патриарх в своих заявлениях подчеркивал, что единственным каноническим главой Украинской церкви он считает блаженнейшего митрополита Онуфрия. Мы, конечно, слышали о разного рода депутациях, которые направлялись на Фанар (в резиденцию патриарха Варфоломея — ред.) от раскольничьих структур, мы знаем о тех подарках, которые вручались, но мы не думаем, что твердая каноническая позиция, которую выражали все без исключения главы и синоды поместных православных церквей (всего 15 — ред.), может каким-либо образом измениться или поколебаться", — сказал митрополит Иларион в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что "Киев и Днепр – это единая крещальная купель для народов России, Украины и Белоруссии", при этом в Русской православной церкви не ставят под сомнение суверенитет трех государств.

"Мы уважаем этот суверенитет, но наши народы объединены общей духовной традицией. И мы не считаем, что возникновение политических границ должно вести к созданию границ церковных. Церковь охраняет свое единство. А единство Русской православной церкви – это то единство, которое мы унаследовали от крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира", — добавил иерарх.

Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).