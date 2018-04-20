Хроника 19 апреля: Рада поддержала церковную автокефалию, добробаты под ВР

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 19 апреля, Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, а под Радой в этот же день митинговали добробаты — требовали признать их участниками боевых действий. Помимо этого вчера стало известно, что "Нафтогаз" намерен опять повысить цены на газ. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Рада поддержала обращение Порошенко о единой поместной церкви

Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. В свою очередь "Оппоблок" направил обращение к Константинопольскому патриархату, в котором просит поддержать каноническую православную церковь в Украине.

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Бунт под Радой: добробаты требуют признать их участниками боевых действий

Добровольцы АТО и представители националистических партий провели под Радой пикет, требуя принятия законопроекта №7190 "О признании добровольцев участниками боевых действий, их социального и правового статуса". Участники пикета держали в руках плакаты "Признания добровольцев — дело чести. Власть, прими законопроект №7190!" и "Они погибли за Украину и до сих пор не признаны" с изображением погибших добровольцев.

"Нафтогаз" намерен повысить цены на газ на 65% для ряда потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" подготовил правительству свой вариант изменения цен на газ, в рамках которого предлагается повысить тариф на 60-65% для пользователей, превышающих социальную норму потребления. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%, сократятся и объемы газа для расчета субсидий.

СБУ перекрыла канал контрабанды оружия из ЕС и США

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пресекла деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой оружия из ЕС и США, по подозрению в организации противозаконной схемы задержан россиянин. "Мы говорим о международной группировке, которая действовала в пределах нашей страны и стран ЕС", — сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Увольнение начальника штаба ВМС

Начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого уволили с занимаемой должности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщила пресс-служба Минобороны Украины на своем сайте. Днем ранее одесское интернет-издание "Думская" со ссылкой на источники в Минобороны сообщило, что Гладкого якобы заподозрили в финансовых нарушениях, также якобы проверяется информация о российском гражданстве его супруги Елены.

Киев запустил систему, которая глушит ТВ-сигналы из Донбасса

Власти Украины запустили систему, которая глушит сигналы телекомпаний, вещающих с неподконтрольной Киеву территории Донбасса. По данным СНБО, после запуска в четверг системы в Донбассе уже заблокированы более 40 телеканалов. В частности, прекращено эфирное вещание таких каналов, как "Новороссия ТВ", "Россия-24", "ОплотТВ", "1-й Республиканский", "НТВ", "Россия-1" и ряда других.

Кабмин готовится провести Всеукраинскую перепись населения

Кабинет министров Украины решение о создании межведомственной комиссии, которая будет координировать органы власти в процессе подготовки к Всеукраинской переписи населения в 2020 году, передает Правительственный портал. Новый орган определит даты проведения пробной переписи, которая поможет избрать тот вариант проверки мероприятия, которое применят в 2020 году.

Армянская оппозиция объявила о начале блокады дорог

Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале блокирования дорог грузовиками. Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.

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Новый лидер Кубы

Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы в должности главы Госсовета и стал новым лидером страны. Ранее Диас-Канель занимал пост первого заместителя председателя Госсовета. В среду в ходе парламентской сессии его кандидатура была официально номинирована на этот пост, и прошло голосование депутатов. Его результаты были объявлены в четверг в ходе второго дня сессии.

В Африке переименовали целое государство

Король Свазиленда Мсвати Третий объявил о переименовании государства: теперь страна будет называться Исватини, что на местном языке означает "земля народа свази". После обретения независимости от Великобритании в 1968 году Свазиленд сохранил британское название страны. Идея переименования государства обсуждалась многие годы, так как местные жители и руководство страны чаще пользовались историческим названием.

Столкновения и массовые беспорядки на акции протеста в Париже

В Париже прошла акция протеста против политики французских властей, организованная профсоюзами. По данным французских СМИ в ней приняли участие более 15 тысяч человек, в частности железнодорожники, студенты, работники больниц. Позже группа молодых людей начала забрасывать камнями, палками и бутылками стражей правопорядка, громила витрины офисов. Полиция несколько раз примеряла против погромщиков слезоточивый газ и водометы.

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже ставший традиционным красивый весенний праздник — День подснежника. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других странах.