Споры в Раде по вопросу единой поместной церкви

В четверг, 19 апреля, Верховная Рада рассматривала вопрос о создании единой поместной церкви в Украине. Перед депутатами выступил президент Украины Петр Порошенко, который рассказал о своей встрече с патриархом Варфоломеем.

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Порошенко призвал Раду принять специальное постановление, в котором обратиться к патриарху о выдаче грамоты на создание единой поместной церкви.

Выступая в Раде, представители фракций БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи", "Батькивщины" поддержали создание единой поместной церкви. Фракция "Оппозиционного блока" призвала не вмешиваться в религиозные отношения.

Представитель группы "Возрождение" предложил передать вопрос о создании единой поместной церкви на обсуждение патриархам украинских церквей.

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Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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