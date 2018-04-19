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    Споры в Раде по вопросу единой поместной церкви

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (30)

    (обновлено: )23411
    Выступая в Раде, представители фракций БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи", "Батькивщины" поддержали создание единой поместной церкви. Фракция "Оппозиционного блока" призвала не вмешиваться в религиозные отношения.
    Радио Свобода

    В четверг, 19 апреля, Верховная Рада рассматривала вопрос о создании единой поместной церкви в Украине. Перед депутатами выступил президент Украины Петр Порошенко, который рассказал о своей встрече с патриархом Варфоломеем.

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    Порошенко призвал Раду принять специальное постановление, в котором обратиться к патриарху о выдаче грамоты на создание единой поместной церкви.

    Выступая в Раде, представители фракций БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи", "Батькивщины" поддержали создание единой поместной церкви. Фракция "Оппозиционного блока" призвала не вмешиваться в религиозные отношения.

    Представитель группы "Возрождение" предложил передать вопрос о создании единой поместной церкви на обсуждение патриархам украинских церквей.

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    Накануне президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелями православных церквей и принял для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении украинской церкви Томоса об автокефалии с подписями всех архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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