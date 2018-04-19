Киев наращивает гонения на православную церковь - постпред РФ в ОБСЕ

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. Киев наращивает гонения на православную церковь и журналистов, восстанавливая причины, послужившие отправной точкой конфликта, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киев восстанавливает причины, послужившие отправной точкой конфликта. Наращивает гонения на русский язык и культуру, православную церковь и журналистов. Прошло три года с убийства Олеся Бузины в Киеве. Преступление до сих пор не раскрыто, хотя подозреваемые были схвачены "по горячим следам", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

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Он также утверждает, что в Киеве уже в пятый раз с 2013 года подожжена православная церковь на улице Герцена.

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг,19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью погибшего. Президент Украины Петр Порошенко назвал "делом чести для украинской власти" раскрыть это преступление.

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Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Андрея Медведько и Дениса Полищука. Оба задержанных были бойцами добровольческих батальонов и принимали участие в антитеррористической операции в Донбассе. В связи с недостаточностью доказательств, оба подозреваемых в конце 2015 года были отпущены судом под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00. Позднее в деле были назначены ряд дополнительных экспертиз, проведение которых затянулось.