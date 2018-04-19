Как Порошенко "уламывал" Раду на поместную церковь

Верховная Рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, такое решение на заседании парламента в четверг поддержали 268 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви в Украине.