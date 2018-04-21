наверх
21.04.201802:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    NewsOne: провайдер Порошенко прекратил ретрансляцию телеканала

    Тема:

    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (124)

    (обновлено: )6610
    По информации телеканала, трансляция в цифровом формате осуществлялась на основании договора от 1 января 2017 года, который предусматривал автоматическое продление его действия.
    Канал NewsOne
    Из открытых источников

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" с 20 апреля безосновательно прекратила ретрансляцию телеканала NewsOne в цифровом формате в Киеве и Киевской области, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

    Блокада телеканала ZIK
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Глузман: В Украине "канализируют" свободу слова

    По информации NewsOne, трансляция осуществлялась на основании договора от 1 января 2017 года, который предусматривал автоматическое продление его действия.

    Читайте также: Радикалы "поконфетно" сдадут заказчиков блокирования NewsOne — Лукаш

    "Телеканал исполнял все обусловленные договором обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования причин и мотивации. С нашей точки зрения, это вызывает определенное непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени это сотрудничество не вызывало нареканий", – сказано в сообщении.

    Сайт NewsOne
    Информационное письмо компании "Экспресс-информ" в адрес телеканала NewsOne

    Телеканал отметил, что предложил "Экспресс-информу" начать переговоры и повысить размер платежей за ретрансляцию, но ответа не получил.

    "Согласно открытым данным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпании "Экспресс-информ" является президент Украины Петр Порошенко", – подчеркнули на NewsOne.

    Национальные дружины в офисе телеканала ZIK
    Фото facebook.com/ndrugua/
    Националисты vs радикалы: блокада ZIK и угрозы полного уничтожения

    Ранее сообщалось, что NewsOne подал в суд на полицию из-за закрытия дела о блокаде телеканала.

    Напомним, вечером 3 декабря 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne и потребовали извинений от народного депутата и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал Евромайдан "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов. Вечером 4 декабря сайт телеканала сообщил, что радикалы начали разбирать баррикады и открыли доступ к офису.

    Уже вечером, 6 декабря, активисты сняли блокаду с телеканала.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Порошенко рискует получить удар по имиджу от Константинополя — Разумков
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Обвиняемый в ДТП в Кривом Роге пенсионер
    Масштабное ДТП в Кривом Роге