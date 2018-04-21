NewsOne: провайдер Порошенко прекратил ретрансляцию телеканала

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" с 20 апреля безосновательно прекратила ретрансляцию телеканала NewsOne в цифровом формате в Киеве и Киевской области, говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

По информации NewsOne, трансляция осуществлялась на основании договора от 1 января 2017 года, который предусматривал автоматическое продление его действия.

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"Телеканал исполнял все обусловленные договором обязательства. Несмотря на этот факт, 15 марта 2018 года мы получили от компании "Экспресс-информ" информационное письмо об одностороннем разрыве сотрудничества без какого-либо обоснования причин и мотивации. С нашей точки зрения, это вызывает определенное непонимание ситуации, так как на протяжении длительного времени это сотрудничество не вызывало нареканий", – сказано в сообщении.

Сайт NewsOne Информационное письмо компании "Экспресс-информ" в адрес телеканала NewsOne

Телеканал отметил, что предложил "Экспресс-информу" начать переговоры и повысить размер платежей за ретрансляцию, но ответа не получил.

"Согласно открытым данным, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и гражданских формирований, конечным бенефициаром "Телерадиокомпании "Экспресс-информ" является президент Украины Петр Порошенко", – подчеркнули на NewsOne.

Ранее сообщалось, что NewsOne подал в суд на полицию из-за закрытия дела о блокаде телеканала.

Напомним, вечером 3 декабря 2017 года неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne и потребовали извинений от народного депутата и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал Евромайдан "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов. Вечером 4 декабря сайт телеканала сообщил, что радикалы начали разбирать баррикады и открыли доступ к офису.

Уже вечером, 6 декабря, активисты сняли блокаду с телеканала.