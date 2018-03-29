Националисты vs радикалы: блокада ZIK и угрозы полного уничтожения

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Оксана Максимова, РИА Новости Украина

"Нацдружины" для "защиты свободы слова"

Телеканал ZIK снова оказался в эпицентре скандала. На минувшей неделе Нацгвардия отказалась охранять телеканал. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко аргументировал такое решение тем, что правоохранители не обязаны и не будут охранять телеканал, принадлежащий олигарху Петру Дыминскому, которого обвиняют в смертельном ДТП. Впрочем, бизнесмен не так давно вышел из состава бенефициарных собственников телеканала, но полиция все таки расторгла договор на охрану с ZIK.

После этого в СМИ появилась информация о подготовке силового захвата ZIK, и на канале 27 марта неожиданно появились молодчики "Национальных дружин", которых связывают с "Нацкорпусом" Андрея Билецкого.

Однако, как выяснилось, канал сам попросил "нацдружинников" взять его офис под охрану.

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"Раньше нас охраняла Национальная гвардия, но в какой-то момент она разорвала с нами договор. Просто взяли и ушли. Решили, что мы должны остаться без охраны. Ну а сейчас такое время… Мы телеканал, любой канал охраняется. А мы — телеканал, который вызывает много вопросов у власти — как без охраны? Поэтому, насколько я знаю, руководство канала попросило "Нацдружины", чтобы они нас охраняли. И насколько я знаю, мы заключили с ними договор. На каких условиях, информацией не владею", - заявила креативный продюсер телеканала Наталья Влащенко. В СМИ же появились данные, что "Нацдружины" якобы охраняют канал бесплатно — на общественных началах.

В официальном письме ZIK с просьбой защитить телеканал отмечалось, что за организацией захвата стоит Администрация президента, но «осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций».

В свете новостей о подготовке захвата Влащенко напомнила, что канал подвергался в последнее время давлению со стороны властей.

"Инициатором давления на канал был "Народный фронт". Активное участие принимал в этом Артем Шевченко и многие депутаты НФ. У нас была информация, что захват канала планируют праворадикальные организации. "Национальные дружины" здесь, чтобы этого не допустить", - сообщила продюсер.

В свою очередь "Национальные дружины" заявили, что берут на себя обязательства гарантировать представителям телеканала право на честную работу и полную безопасность.

"Свобода нуждается в защите. Свобода слова — ценность, которую надо защищать в первую очередь. "Национальные дружины" получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции — готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие. «Национальные дружины» отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со стороны этой власти", — говорилось в заявлении "Нацдружин".

При этом Влащенко, комментируя возможную конфронтацию "Народного фронта" и "Нацкорпуса" с "Нацдружинами" заявила, что «Национальный корпус» всегда акцентировал, что не является подконтрольной МВД и главе ведомства Арсену Авакову лично структурой.

Угрозы полного уничтожения и "Братство"

Ситуация получила продолжение уже на следующий день после того, как на ZIK появились "нацдружинники". Так, накануне с пикетом под канал пришли радикалы "Братства" Дмитрия Корчинского. Собравшиеся с Корчинским скандировали "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!". Как объяснили в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

Сам Корчинский и вовсе пригрозил уничтожить телеканал, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается "концентрация промосковских медиа в одних руках для облегчения управления".

"(Лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук — Ред.) Медведчук собрался купить ЗИК. Увеличение ватных спикеров на ЗИКе этим и объясняется. Сейчас активисты "Братства" начали круглосуточное пикетирование ЗИКа с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой. Рассматривается возможность блокады", - написал он на своей странице в Facebook.

На ZIK заявили, что информация Корчинского по продаже канала Медведчуку, не соответствует действительности и таких переговоров не было. В СМИ также появлялась информация, что в последний месяц представители министра внутренних дел Авакова выходили на владельца ZIK Дыминского с предложением продать канал в обмен на закрытые уголовных дел против бизнесмена. Однако стороны так и не смогли прийти к соглашению, чем, возможно, и объясняется нынешнее обострение вокруг телеканала.

В итоге молодые люди в камуфляже из "Братства" стянули под офис канала шины, натянули "символическую" колючку из сетки-рабицы и взяли в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где находится телеканал. Акция объявлена бессрочной — "пока последний активист не уедет домой с воспалением легких". В свою очередь "нацдружинники" заявили, что продолжают охрану канала, но силовых действий с их стороны не будет. При этом в «Нацдружинах» также уточнили, что выступают за мирный протест и при необходимости "готовы даже охранять митингующих".

Примечательно, что руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев заявил, что среди блокирующих канал есть люди из охраны главы Соцпартии Ильи Кивы. По его мнению, это якобы опровергает упреки относительно связей "Национального корпуса" с руководством МВД.

При этом уже после появления под каналом радикалов "Братства" Корчинский пришел на ZIK на телеэфир. Влащенко спросила у гостя студии, что означают его слова про "окончательное уничтожение": "Вы будете сжигать телеканал? Вы будете расстреливать журналистов? Вы будете еще какие-то акции совершать?". Корчинский в ответ заявил, что в «Братстве» исключительно "творческие люди", которые занимаются искусством, и они не способны никого уничтожать, но на их призыв соберутся активисты, чтобы прекратить существование телеканала.

Влащенко после этого потребовала от Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко отреагировать на угрозы уничтожить канал. Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко также осудил блокаду канала и призвал правоохранителей провести расследование.