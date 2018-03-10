По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, на основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения СБУ Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne.
Независимые СМИ и журналисты на Украине подвергаются давлению со стороны государственного аппарата и радикальных организаций, контролируемых СБУ. Осознавая опасность, многие начинают избегать острых тем.
Из 47181 зрителей, участвовавших в опросе программы "Субъективные итоги с Анной Герман", 92% предпочли власть, которая была до Евромайдана. О приверженности нынешнему президенту Петру Порошенко заявили лишь 8% принявших участие в электронном голосовании.
По данным телеканала, "сотрудники правоохранительных органов, которые присутствуют возле канала и на глазах которых так называемые активисты осуществляют свои противоправные действия, не принимают никаких мер для защиты журналистов".
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал власти "сделать все возможное для обеспечения уважения свободы прессы, обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников NewsOne и обеспечения беспрепятственной и свободной работы телекомпании".
Причины блокирования национал-радикалами канала NewsOne понятны: ведь второй срок, о котором мечтает президент Украины Петр Порошенко, возможен лишь в том случае, если всем СМИ заткнут рот, считает Евгений Мураев.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы". По его мнению, Нацсовет должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".