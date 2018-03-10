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    NewsOne

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Блокада телеканала NewsOne
    NewsOne подал в суд на полицию из-за закрытия дела о блокаде телеканала
    23:17 23.02.2018
    88Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Сотрудники NewsOne не согласны с закрытием производства, начатого по факт блокирования телеканала группой активистов, которое имело место в декабре прошлого года.
    Канал NewsOne
    Нацсовет по ТВ проверит NewsOne из-за высказываний о Революции Достоинства
    16:00 18.01.2018
    518Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, на основании депутатского запроса группы народных депутатов - Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения СБУ Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Узники совести, заложники мнения: тяжелый год для журналистов Украины
    19:28 27.12.2017
    328Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Пока глава государства рассказывает о невиданных прежде свободах в стране, за решетку попадают журналисты, а на несогласные с властями СМИ отчаянно давят.
    Блокада телеканала NewsOne
    Украина: "медиа-лизинг" победил свободу слова
    13:49 10.12.2017
    1072Задержание журналистов LifeNews в Украине
    Независимые СМИ и журналисты на Украине подвергаются давлению со стороны государственного аппарата и радикальных организаций, контролируемых СБУ. Осознавая опасность, многие начинают избегать острых тем.
    Канал NewsOne
    Большинство зрителей канала NewsOne высказались за возвращение Януковича
    05:15 10.12.2017
    8756Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Из 47181 зрителей, участвовавших в опросе программы "Субъективные итоги с Анной Герман", 92% предпочли власть, которая была до Евромайдана. О приверженности нынешнему президенту Петру Порошенко заявили лишь 8% принявших участие в электронном голосовании.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Тимошенко: блокаду NewsOne организовал Порошенко с помощью "титушек"
    23:13 07.12.2017
    704
    По словам лидера ВО "Батькивщины" Юлии Тимошенко, "террор против канала NewsOne начался после того, как канал показал "Марш за импичмент".
    Блокада телеканала NewsOne
    Прошло три дня. Полиция завела дело в связи с блокированием NewsOne
    16:56 06.12.2017
    254Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Полиция установила организатора блокады и теперь анализирует видеозаписи, чтобы установить участников акции протеста под NewsOne.
    Блокада телеканала NewsOne
    Коцаба связал блокирование NewsOne с трансляцией митинга Саакашвили
    13:07 06.12.2017
    318Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению журналиста Руслана Коцабы, все оппозиционные СМИ в Украине будут полностью заблокироваными до нового года.
    Елена Лукаш
    Радикалы "поконфетно" сдадут заказчиков блокирования NewsOne - Лукаш
    07:16 05.12.2017
    4794Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По мнению бывшего министра юстиции Елены Лукаш, заявление Евгения Мураева о Евромайдане — лишь предлог и формальная причина для блокирования канала NewsOne.
    Блокада телеканала NewsOne
    NewsOne обвинил полицию в бездействии
    00:58 05.12.2017
    218Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По данным телеканала, "сотрудники правоохранительных органов, которые присутствуют возле канала и на глазах которых так называемые активисты осуществляют свои противоправные действия, не принимают никаких мер для защиты журналистов".
    Блокада телеканала NewsOne
    Нардеп: блокирование NewsOne спланировано "по указанию" Порошенко
    20:00 04.12.2017
    773Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По мнению Юлии Тимошенко, телеканал NewsOne не до конца исполняет инструкции Администрации президента и разрешает себе свободу слова.
    Блокада телеканала NewsOne
    Свобода слова? Дайте за горло подержать. Блокирование СМИ в Украине
    19:32 04.12.2017
    1311Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Редакции ряда украинских изданий подвергаются то обыскам, то погромам, а колючей проволокой у офисов телеканалов уже никого не удивишь. На этот раз под атаку попал NewsOne.
    Жилетка с надписью Пресса
    NewsOne заявляет, что их журналистов не пустили на заседание Нацсовета
    17:55 04.12.2017
    229Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В сообщении телеканала отмечается, что представители Национального совета заявили им, что заседание будет проходить без камер.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    "Неприемлемо". ОБСЕ жестко отреагировала на блокирование канала NewsOne
    17:02 04.12.2017
    788Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ призвал власти "сделать все возможное для обеспечения уважения свободы прессы, обеспечения безопасной рабочей среды для сотрудников NewsOne и обеспечения беспрепятственной и свободной работы телекомпании".
    Блокада телеканала NewsOne
    Почему, как и за что блокируют NewsOne?
    16:47 04.12.2017
    1077Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Причины блокирования национал-радикалами канала NewsOne понятны: ведь второй срок, о котором мечтает президент Украины Петр Порошенко, возможен лишь в том случае, если всем СМИ заткнут рот, считает Евгений Мураев.
    Бортник: Акция у NewsOne — попытка "сбить протестную волну"
    16:15 04.12.2017
    919Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Стратегически эта акция - зачистка информационного поля и любого альтернативного политического мнения в преддверии выборов 2019 года, считает Руслан Бортник.
    Блокада телеканала NewsOne
    Соцсети о NewsOne: это атака на свободу слова или рекламная кампания?
    14:21 04.12.2017
    908Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Значение слова "блокада" довелось испытать еще одному украинскому телеканалу. Кто стоит за блокировкой столичного офиса NewsOne и как отреагировали на эти события сами украинцы в соцсетях?
    Блокада телеканала NewsOne
    Полиция не открыла дело из-за блокирования NewsOne
    13:42 04.12.2017
    204Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, на данный момент дело по факту блокирования радикалами телеканала NewsOne не открыто.
    Блокада телеканала NewsOne
    Шины и колючая проволока. Блокада телеканала NewsOne в Киеве 
    13:28 04.12.2017
    396Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Ситуация у телеканала NewsOne в Киеве остается напряженной, активисты активно блокируют здание и не собираются прекращать акцию протеста.
    Блокада телеканала NewsOne
    Порошенко отреагировал на блокаду телеканала NewsOne
    13:02 04.12.2017
    1449Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "любое давление на средства массовой информации, а тем более их блокировка - недопустимы". По его мнению, Нацсовет должен более эффективно осуществлять регулирование медиапространства.
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    Блокада телеканала NewsOne
    NewsOne подал в суд на полицию из-за закрытия дела о блокаде телеканала
    23:17 23.02.2018
    88
    Сотрудники NewsOne не согласны с закрытием производства, начатого по факт блокирования телеканала группой активистов, которое имело место в декабре прошлого года.
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