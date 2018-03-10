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    Евгений Киселев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Презентация ребрендинга телеканала Тонис
    Ганапольский и Киселев попытаются реанимировать "Тонис" Макеенко
    19:37 20.03.2017
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    Новый инвестор Владимир Макеенко отвергает подозрения в том, что купил канал в пользу администрации президента. А эфир "Тониса", помимо информационно-аналитических программ, заполнят развлекательные передачи.
    Матвей Ганапольский
    ТВ минус Ганапольский и Киселев. Разговоры в соцсетях
    18:08 10.01.2017
    16381
    Много нового ожидает украинцев в новом году, в том числе и на экранах отечественных телеканалов. Поговаривают, что NewsOne собираются покинуть журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев… А что пишут об этом в соцсетях?
    Евгений Киселев
    Евгений Киселев: убийство Шеремета - предупреждение российских спецслужб
    00:23 21.07.2016
    10245
    Российский журналист Евгения Киселев, долгое время работающий в Украине, уверен, что за убийством его коллеги Павла Шеремета стоят российские спецслужбы.
    Евгений Киселев
    Евгений Киселев: я не исключаю, что спецагенты РФ могут меня похитить
    22:18 10.06.2016
    224
    Российский журналист Евгений Киселев обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о короткой встречи. Ранее он сообщил, что ФСБ РФ возбудила против него уголовное дело.
    Евгений Киселев
    Журналист Евгений Киселев сообщил о возбуждении в РФ дела против него
    19:33 10.06.2016
    361
    Как отметил Евгений Киселев, "в московскую квартиру моей 88-летней тещи, где я зарегистрирован, но не живу, явились с обыском". Он также добавил, что с 2008 года живет и работает в Украине, а в Россию не приезжает уже третий год.
    Евгений Киселев
    Киселев переходит на "112 Украина"
    03:02 20.04.2016
    353
    По мнению известного телеведущего, канал – безусловный лидер информационного вещания. Дата премьеры, а также название проекта будут сообщены в скором времени.
    Заявление Киселева об уходе с Интера. Видео
    Заявление Киселева об уходе с телеканала "Интер" 
    03:04 16.04.2016
    4230Поджог офиса телеканала "Интер"
    По словам телеведущего, у него назрела необходимость заняться новым проектам в области независимой политической журналистики. Киселев также рассказал, что провел на телеканале "Интер" почти 7 лет.
    Евгений Киселев. Архивное фото
    Евгений Киселев заявил об уходе с "Интера"
    02:50 16.04.2016
    3028Поджог офиса телеканала "Интер"
    По словам телеведущего, у него назрела необходимость заняться новым проектам в области независимой политической журналистики, которые он, "к сожалению, на "Интере" реализовать" не может.
    Блэкаут в Крыму
    Месть крымским младенцам за голоса на референдуме
    17:18 27.11.2015
    3129Энергоблокада: Крым без электричества
    В эфире радио "Вести" телеведущий канала "Интер" Евгений Киселев заявил, что заботиться о жизни детей, которые подключены к медицинским аппаратам в больницах Крымского полуострова, должен российский президент Владимир Путин, а не украинцы.
    Петр Порошенко и Виктор Назаренко. Архивное фото
    Хроника 23 октября: новый глава Госпогранслужбы, Киселева не пускали в Украину
    09:25 24.10.2014
    338Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    О главных событиях минувшего дня - в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Евгений Киселев
    Пограничники разрешили Евгению Киселеву въехать в Украину
    20:45 23.10.2014
    267Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Как заявил представитель пограничной службы, произошла ошибка, такие же фамилия, имя и отчество, которые выдала электронная система пропуска, не касаются этого гражданина.
    Евгений Киселев
    Киселев о задержании Киселева: "это грустный анекдот из украинской жизни"
    19:12 23.10.2014
    309Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В четверг в аэропорту "Борисполь" был задержан российский журналист Евгений Киселев, который уже несколько лет ведет политические шоу на телеканале "Интер". Журналисту было заявлено, что его депортируют с территории Украины.
    Евгений Киселев
    СБУ: Евгению Киселеву в ближайшие часы разрешат въезд в Украину
    17:53 23.10.2014
    218Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По словам Лубкивского, тщательная проверка иностранных граждан при въезде осуществляется в связи со сложной ситуацией в стране, и задержка въезда Киселева и проверка информации о нем также связаны с политикой безопасности.
    Евгений Киселев
    Евгений Киселев считает политическим решение запретить ему въезд в Украину
    17:37 23.10.2014
    308Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    На данный момент Киселев находится в "Борисполе", в специальном помещении для персон нон-грата.
    Евгений Киселев
    Журналист Евгений Киселев заявил, что его депортируют из Украины
    16:59 23.10.2014
    920Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Как сообщает издание "Украинская правда", Киселева не пропустили через границу и выдали постановление о депортации.
    Журналист Евгений Киселев
    Евгений Киселев. Справка
    21:49 05.06.2013
    171
    В 1977-1978 годах Киселев проходил стажировку в Иране. В 1979-1981 годах он служил в Афганистане, работал переводчиком в группе советских военных советников.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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