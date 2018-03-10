Новый инвестор Владимир Макеенко отвергает подозрения в том, что купил канал в пользу администрации президента. А эфир "Тониса", помимо информационно-аналитических программ, заполнят развлекательные передачи.
Много нового ожидает украинцев в новом году, в том числе и на экранах отечественных телеканалов. Поговаривают, что NewsOne собираются покинуть журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев… А что пишут об этом в соцсетях?
Как отметил Евгений Киселев, "в московскую квартиру моей 88-летней тещи, где я зарегистрирован, но не живу, явились с обыском". Он также добавил, что с 2008 года живет и работает в Украине, а в Россию не приезжает уже третий год.
В эфире радио "Вести" телеведущий канала "Интер" Евгений Киселев заявил, что заботиться о жизни детей, которые подключены к медицинским аппаратам в больницах Крымского полуострова, должен российский президент Владимир Путин, а не украинцы.
В четверг в аэропорту "Борисполь" был задержан российский журналист Евгений Киселев, который уже несколько лет ведет политические шоу на телеканале "Интер". Журналисту было заявлено, что его депортируют с территории Украины.
По словам Лубкивского, тщательная проверка иностранных граждан при въезде осуществляется в связи со сложной ситуацией в стране, и задержка въезда Киселева и проверка информации о нем также связаны с политикой безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".