Много нового ожидает украинцев в новом году, в том числе и на экранах отечественных телеканалов. Поговаривают, что NewsOne собираются покинуть журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев… А что пишут об этом в соцсетях?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.