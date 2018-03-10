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    Россия сегодня

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ
    13:28 16.05.2017
    5112Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России: под запрет попали соцсети ВКонтакте, Одноклассники, все сервисы Яндекс и ряд крупнейших СМИ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Пока еще все эти сервисы доступны.
    МИА Россия сегодня
    Аккредитованного на Евровидение фотокорреспондента РФ не пустили в Киев
    18:45 06.05.2017
    962Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Как сообщил директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотокорреспонденту выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
    МИА Россия сегодня
    В Москве сообщили об угрозе взрыва в офисе МИА "Россия сегодня"
    09:53 02.11.2016
    71
    Как сообщается, в настоящий момент к зданию прибыло несколько машин пожарной службы и полиции, у центрального входа дежурят сотрудники оперативных служб.
    Маргарита Симоньян
    Все счета RT в Британии заблокированы - Симоньян
    13:54 17.10.2016
    812
    Главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что данное решение пересмотру не подлежит.
    Форум Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом. День второй
    "Прощание с мейнстримом": СМИ как оружие и цензура нового времени
    22:33 07.06.2016
    235
    В ходе второго дня форума медиаэкспертов "Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" спикеры обсудили, может ли существовать цензура в век тотального доступа к информации.
    Патрульная полиция. Архивное фото
    Хроника 18 февраля: конец коалиции, арест патрульного, убившего пассажира BMW
    09:28 19.02.2016
    298
    Накануне парламентская фракция "Самопомич" заявила о выходе из коалиции и начале формирования новой оппозиционной силы. В этот же день Рада приняла законы, необходимые для установления безвизового режима с ЕС.
    МИА Россия сегодня
    Нацсовет Украины призвал СНБО применить санкции к МИА "Россия Сегодня"
    15:19 18.02.2016
    365
    В обнародованном перечне седьмым пунктом указано юридическое лицо Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям) - "Россия сегодня", Sputnik.
    Дмитрий Киселев
    Санкции Украины производят грустное впечатление - Киселев
    11:20 17.09.2015
    1050Санкции Порошенко против журналистов
    В санкционный список также попал руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Турции Елена Палажченко и руководитель представительства в Казахстане Ольга Коваленко.
    Андрей Стенин погиб на юго-востоке Украины
    Андрей Стенин. Память
    11:27 06.08.2015
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    Спустя год после гибели специального фотокорреспондента информационного агентства "Россия сегодня" Андрея Стенина обстоятельства его смерти остаются не до конца проясненными.
    МИА Россия сегодня
    Реакция ОБСЕ на ситуацию со СМИ РФ в Украине недостаточна - Келин
    19:22 27.02.2015
    281
    По словам постпреда России Андрея Келина при ОБСЕ, "Украина в другом направлении движется, а не в сторону демократии".
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
    Представитель ОБСЕ назвала "чрезмерными" ограничения в отношении СМИ РФ
    17:15 26.02.2015
    284Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Дунья Миятович заявила, что "отсутствие прозрачности в этом вопросе вселяет тревогу". По ее словам, власти должны полностью раскрыть свои причины для этих шагов и предоставить полный список затронутых СМИ.
    Заседание Совета Федерации РФ
    Парламентарии РФ готовы к сотрудничеству с Радой - сенатор
    13:17 24.02.2015
    526Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев выразил сожаление в связи с прекращением диалога, отметив, что все вопросы нужно обсуждать на межпарламентском уровне.
    Здание Службы безопасности Украины
    В списке СБУ МИА "Россия сегодня" и все российские ТВ-каналы, кроме "Дождя"
    13:50 21.02.2015
    510
    Ранее источник в правоохранительных органах Украины сообщил РИА Новости, что более 100 российских СМИ попали в этот список СБУ.
    Начало строительства газопровода Южный поток. Архивное фото
    Опрос: ЕС вряд ли компенсирует объем газа, заложенный в "Южном потоке"
    12:18 17.02.2015
    72
    Согласно опросу проведенного МИА "Россия сегодня" и ICM Reseacrh, 39% респондентов считают, что ЕС не компенсирует объем газа. Наибольший процент пессимистов проживает в Болгарии и Сербии.
    Газопровод Южный поток. Архивное фото
    Отмена "Южного потока" ударит по экономикам стран-участниц
    10:01 17.02.2015
    103
    Согласно опросу проведенного МИА "Россия сегодня" и ICM Reseacrh, более половины респондентов из Болгарии, Сербии и Австрии ответили, что отказ от проекта скажется негативно.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева объявит о возвращении в большой спорт 12 февраля
    10:13 10.02.2015
    55
    Елена Исинбаева, двукратная чемпионка олимпийская чемпионка по прыжка с шестом также будет зачислена в состав спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА на должность спортсмена-инструктора.
    МИА Россия сегодня
    Действия Польши против российского журналиста нарушают законы ЕС - адвокат
    13:28 13.01.2015
    99
    МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию корреспондента МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова, который многие годы работал в Польше.
    Открытие мемориальной доски в память об Андрее Стенине
    На здании МИА "Россия сегодня" появилась мемориальная доска в память о Стенине
    09:13 22.12.2014
    132Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    На доске профиль Андрея Стенина и надпись: "Фотожурналист Стенин Андрей Алексеевич убит при исполнении профессионального долга под Донецком 06.08.2014". В понедельник Андрею исполнилось бы 34 года.
    Фотограф МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
    Андрей Стенин. Справка
    02:35 22.12.2014
    174Гибель фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
    В понедельник специальному фотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Андрею Стенину исполнилось бы 34 года.
    МИА Россия сегодня
    В Варшаве пройдет допзаседание по делу журналиста "Россия сегодня" - адвокат
    00:41 22.12.2014
    84
    Журналист Леонид Свиридов представит польским чиновникам дополнительные разъяснения в связи с возникшим делом.
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