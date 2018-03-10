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Президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России: под запрет попали соцсети ВКонтакте, Одноклассники, все сервисы Яндекс и ряд крупнейших СМИ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Пока еще все эти сервисы доступны.