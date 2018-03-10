Президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России: под запрет попали соцсети ВКонтакте, Одноклассники, все сервисы Яндекс и ряд крупнейших СМИ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Пока еще все эти сервисы доступны.
Как сообщил директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль, фотокорреспонденту выдали на руки постановление об отказе во въезде "в связи с неподтвержденной причиной приезда".
В ходе второго дня форума медиаэкспертов "Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом" в пресс-центре МИА "Россия сегодня" спикеры обсудили, может ли существовать цензура в век тотального доступа к информации.
Накануне парламентская фракция "Самопомич" заявила о выходе из коалиции и начале формирования новой оппозиционной силы. В этот же день Рада приняла законы, необходимые для установления безвизового режима с ЕС.
В обнародованном перечне седьмым пунктом указано юридическое лицо Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям) - "Россия сегодня", Sputnik.
Дунья Миятович заявила, что "отсутствие прозрачности в этом вопросе вселяет тревогу". По ее словам, власти должны полностью раскрыть свои причины для этих шагов и предоставить полный список затронутых СМИ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".