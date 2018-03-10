По данным пресс-службы СБУ, уголовные производства были открыты в течение января-июня текущего года. Спецслужба отмечает, что администраторы соцсетей призывали к свержению конституционного строя и государственной власти в стране.
Несмотря на вступление в силу санкций против российских интернет-ресурсов, в мае социальная сеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым сайтом среди украинцев, свидетельствуют данные SimilarWeb. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. В ней приняли участие президент ЕП Антонио Таяни и президент Украины Петр Порошенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".