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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Запрет соцсетей
    В самой популярной российской соцсети произошел серьезный сбой
    06:38 17.02.2018
    398
    Из-за аварии в энергосистеме соцсеть "Вконтакте" была вынуждена отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Социальная сеть Вконтакте
    Языковая ошибка. Соцсеть Вконтакте поздравила пользователей по-украински
    22:35 31.12.2017
    429Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В российской компании после объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы пользователям по ошибке.
    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    Озвучены данные по российским соцсетям в Украине
    16:29 11.11.2017
    1526
    По словам нардепа Антона Геращенко, после запрета российских социальных сетей трафик тех людей, которые ими пользуются, снизился на 90%. При этом он признал, что это был "болезненный процесс".
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    Каждый третий украинец продолжает посещать "ВКонтакте" - исследование
    10:40 04.10.2017
    278
    В сентябре соцсеть "ВКонтакте" покинула первую десятку самых популярных сайтов среди украинцев. Среди запрещенных в Украине сайтов значительный рост за указанный период показал Yandex.ua.
    СБУ. Архивное фото
    СБУ сообщила о массовых задержаниях за посты в "Вконтакте" и "Одноклассниках"
    20:46 28.08.2017
    4540
    По утверждению Службы безопасности Украины, агитаторы получили задание от российских спецслужб активизировать антиукраинскую пропаганду как раз накануне Дня Независимости.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Запрету вопреки. "ВКонтакте", Mail.ru и "Яндекс" остаются в украинском топе
    19:44 09.08.2017
    2213
    Блокировка российских ресурсов значительно изменила картину популярных сайтов в Украине: Facebook поднялся на третье место. Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua за пределами "десятки", но остаются в топе.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Против администраторов "Одноклассники" и "ВКонтакте" завели 34 дела
    19:43 11.07.2017
    1479Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По данным пресс-службы СБУ, уголовные производства были открыты в течение января-июня текущего года. Спецслужба отмечает, что администраторы соцсетей призывали к свержению конституционного строя и государственной власти в стране.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко объяснил, почему не будет разблокировать "ВКонтакте"
    01:39 30.06.2017
    2656Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Свой отказ Петр Порошенко мотивировал, в частности, защитой украинских граждан от попыток манипулирования общественным сознанием, а также от опасного контента "групп смерти".
    Социальная сеть Вконтакте
    В Украине закрылся офис "ВКонтакте"
    20:58 16.06.2017
    434Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Пресс-секретарь соцсети Влад Леготкин подтвердил СМИ, что вредставительство в Киеве прекратило работу после введенного украинскими властями запрета социальной сети.
    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете 
    10:12 12.06.2017
    2469Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Несмотря на вступление в силу санкций против российских интернет-ресурсов, в мае социальная сеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым сайтом среди украинцев, свидетельствуют данные SimilarWeb. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Офис ВКонтакте в Киеве
    "ВКонтакте" закрывает офис в Киеве - СМИ
    13:54 30.05.2017
    1413Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По данным СМИ, руководство социальной сети приняло решение сократить часть сотрудников офиса; некоторых специалистов, которые связаны с рекламой, могут перевести в Москву.
    Вконтакте
    Санкции Киева затронут миллионы украинцев - пресс-служба "ВКонтакте"
    03:29 26.05.2017
    505Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Пресс-служба социальной сети заявила, что "ВКонтакте" никогда не навязывал что-то политическое, "держался и держится в стороне от политики".
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД сообщил о закрытии своей страницы в соцсети "ВКонтакте"
    19:31 25.05.2017
    104Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно заявлению пресс-службы МИД, в соответствии с указом президента Петра Порошенко страница Министерства иностранных дел Украины в "ВКонтакте" прекратила свое функционирование.
    Соцсети и поисковики РФ в топе самых популярных в Украине
    Запрещенные лидеры. Российские соцсети и поисковики в топе Уанета 
    10:00 18.05.2017
    2498Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
    ВКонтакте
    В Украине побит рекорд посещаемости "ВКонтакте"
    20:48 17.05.2017
    1493Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По данным киевской команды "ВКонтакте", за сутки ресурс посетили 18 миллионов уникальных посетителей, накануне соцсеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны.
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной
    Фотоитоги 17 мая: подписание решения о безвизе, протест пользователей "ВКонтакте" 
    17:49 17.05.2017
    504Европа открывает для украинцев свои границы
    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. В ней приняли участие президент ЕП Антонио Таяни и президент Украины Петр Порошенко.
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Пользователи "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове 
    04:11 17.05.2017
    3305Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Участники акции заявили, что из-за внезапного запрета им не удалось собрать большое количество людей, однако они обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.
    ВКонтакте
    "ВКонтакте" "учит" украинских пользователей обходить блокировку сайта
    00:31 17.05.2017
    1506Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Российская социальная сеть утверждает, что "всегда позиционировал себя вне политики". Администрация сайта рекомендует воспользоваться рядом вариантов, которые позволяют обойти блокировку соцсети.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Порошенко просят отменить запрет на "ВКонтакте" в Украине
    16:21 16.05.2017
    5423Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В обращении к президенту отмечается, что запрет в Украине социальной сети "ВКонтакте" "крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов".
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    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Запрет соцсетей
    В самой популярной российской соцсети произошел серьезный сбой
    06:38 17.02.2018
    398
    Из-за аварии в энергосистеме соцсеть "Вконтакте" была вынуждена отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность.
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