Языковая ошибка. Соцсеть Вконтакте поздравила пользователей по-украински

КИЕВ, 31 дек — РАИ Новости Украина. В канун Нового года российская социальная сеть "ВКонтакте" разослала пользователям новогоднее поздравление на украинском языке. Об этом сообщили пользователи в Twitter, поделившись скриншотами поздравительного сообщения.

Скриншот Российская социальная сеть "Вконтакте" поздравила пользователей по-украински

Позже в российской компании объяснили, что сообщения на украинском языке были разосланы пользователям по ошибке. "Сегодня пользователи ВКонтакте получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", — рассказал TJ-представитель пресс-службы "ВКонтакте" Евгений Красников.

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.