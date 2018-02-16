Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Три российских сайта — Вконтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы, сообщает Watcher со ссылкой на данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group.

Самая высокая позиция в Вконтакте — 9 место.

Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.

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В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

watcher Российские сайты, запрещенные в Украине, вошли в ТОП наиболее популярных