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    Общество

    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг

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    (обновлено: )543120
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Социальная сеть ВКонтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Три российских сайта — Вконтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных вебсайтов, которыми пользуются украинцы,  сообщает Watcher со ссылкой на данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group.

    Компьютер. Архивное фото
    Pixabay / CC0 Public Domain
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    Самая высокая позиция в Вконтакте — 9 место.

    Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активна, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов, отмечает издание.

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    В мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

    watcher
    Российские сайты, запрещенные в Украине, вошли в ТОП наиболее популярных
    watcher
    Российские сайты, запрещенные в Украине, вошли в ТОП наиболее популярных

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