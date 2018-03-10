Главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина сказала в эфире Голоса Столицы, что закон о государственной поддержке кинематографа приведет к сокращению поступлений в бюджет.
Главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина заявила, что информация аккаунтов соцсети "ВКонтакте" может быть интересна тем, кто занимается изучением общественного мнения и спроса на товары.
Появление киберполиции, это полезная инициатива. Ведь у силовиков всегда были подразделения, которые этим занимались, отметила главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.