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    Ирина Абдулина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ирина Абдулина
    Закон о господдержке кино: выплат в бюджет станет меньше - эксперт
    11:56 17.11.2016
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    Главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина сказала в эфире Голоса Столицы, что закон о государственной поддержке кинематографа приведет к сокращению поступлений в бюджет.
    Можно ли защититься: эксперт о "взломе" соцсети "ВКонтакте"
    13:45 07.06.2016
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    Главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина заявила, что информация аккаунтов соцсети "ВКонтакте" может быть интересна тем, кто занимается изучением общественного мнения и спроса на товары.
    Компьютер
    Эксперт прокомментировала появление киберполиции в Украине
    12:25 12.10.2015
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    Появление киберполиции, это полезная инициатива. Ведь у силовиков всегда были подразделения, которые этим занимались, отметила главный редактор журнала "Интеллектуальная собственность в Украине" Ирина Абдулина.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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