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Украинский "Яндекс" заподозрили в госизмене, а именно - в незаконном сборе и передаче РФ персональных данных украинцев. В понедельник СБУ нагрянула с обысками в офисы компании в Киеве и Одессе. В России назвали обыски беспрецедентной акцией.