По словам директора по связям с общественностью "Яндекса" Очира Манджикова, "Компания "Яндекс.Украина" приняла решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, команде будет предложено продолжить работу в других офисах "Яндекса" в разных странах.
Украинский "Яндекс" заподозрили в госизмене, а именно - в незаконном сборе и передаче РФ персональных данных украинцев. В понедельник СБУ нагрянула с обысками в офисы компании в Киеве и Одессе. В России назвали обыски беспрецедентной акцией.
По утверждению СБУ, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".
По словам представителяя СБУ, обыск проводится на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена), которая также распространяется на угрозу информационной безопасности страны.
Президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России: под запрет попали соцсети ВКонтакте, Одноклассники, все сервисы Яндекс и ряд крупнейших СМИ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Пока еще все эти сервисы доступны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".