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    Яндекс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 78
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    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
    Карат России без Сахалина
    "Яндекс.Карты" показывают Россию без Сахалина
    05:20 29.08.2017
    439
    Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет. Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    Запрету вопреки. "ВКонтакте", Mail.ru и "Яндекс" остаются в украинском топе
    19:44 09.08.2017
    2213
    Блокировка российских ресурсов значительно изменила картину популярных сайтов в Украине: Facebook поднялся на третье место. Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua за пределами "десятки", но остаются в топе.
    Приложение мобильного телефона с сервисом такси Uber
    "Яндекс" и Uber объединят онлайн-сервисы такси в СНГ
    19:00 13.07.2017
    154
    Uber и Яндекс инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов.
    Служба безопасности Украины
    СБУ готовит обыски в работавших с "Яндексом" компаниях - СМИ
    16:00 09.06.2017
    212Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Топ-менеджер одной из крупнейших украинских IT-компаний сообщил, что внутри спецслужбы создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов "Яндекс Украина".
    Генеральный директор Яндекса Аркадий Волож. Архивное фото
    Основатель "Яндекса" предупредил о деградации качества интернета в Украине
    07:40 02.06.2017
    1241Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По мнению Аркадия Воложа, через три года никто не будет заниматься специально Украиной в отсутствие конкуренции, и простые пользователи "начнут ощущать это очень скоро".
    "Яндекс" принял решение закрыть офисы в Киеве и Одессе - компания
    19:51 01.06.2017
    1329Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам директора по связям с общественностью "Яндекса" Очира Манджикова, "Компания "Яндекс.Украина" приняла решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, команде будет предложено продолжить работу в других офисах "Яндекса" в разных странах.
    Герман Греф
    Глава "Сбербанка" прокомментировал ситуацию с "Яндексом" в Украине
    19:22 01.06.2017
    802Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам Грефа, ему жаль, что "граждане Украины будут лишены возможности доступа к лучшей компании на рынке в части русскоязычного и украиноязычного сегмента".
    Обыск в офисе Яндекса
    "Яндекс" огласил свои планы по Украине
    14:22 01.06.2017
    1962Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Гендиректор компании "Яндекс" в РФ Александр Шульгин сообщил, что Украина приняла против ряда российских IT-компаний ряд санкций, которые делают невозможной нашу деятельность в стране.
    Василий Грицак
    СБУ нашла "много интересного" при обысках в "Яндексе" - Грицак
    11:26 01.06.2017
    4147Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что он не имеет права разглашать данные досудебного расследования, поскольку обыск в компании "Яндекс. Украина" "только закончился".
    Яндекс
    "Яндекс" прекращает работу в Украине - СМИ
    16:08 31.05.2017
    5780Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как стало известно, руководство компании думает над официальным оформлением увольнений имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия.
    Обыск в офисе Яндекс
    "Яндекс" выступил с официальным заявлением по поводу обысков СБУ
    22:40 29.05.2017
    1090Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В российской интернет-компании заявили, что консультируются с юристами с тем, чтобы "предпринимать необходимые юридические действия для защиты команды "Яндекс.Украина".
    Обыск в офисе Яндекса
    Ищи - свищи. "Яндекс-Украина", обыски
    19:27 29.05.2017
    959Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Украинский "Яндекс" заподозрили в госизмене, а именно - в незаконном сборе и передаче РФ персональных данных украинцев. В понедельник СБУ нагрянула с обысками в офисы компании в Киеве и Одессе. В России назвали обыски беспрецедентной акцией.
    Обыск в офисе Яндекса
    СБУ подозревает "Яндекс. Украина" в незаконном сборе персональных данных
    18:07 29.05.2017
    297Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По утверждению СБУ, информация передавалась специальным службам РФ "для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины".
    СБУ показала видео обысков в Яндексе
    Обыск в "Яндексе": СБУ обвиняет компанию в шпионаже 
    17:31 29.05.2017
    296Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс", сообщает пресс-служба СБУ.
    Яндекс
    СБУ проводит обыски в офисах "Яндекса"
    13:22 29.05.2017
    1683Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам представителяя СБУ, обыск проводится на основании статьи 111 Криминального кодекса Украины (государственная измена), которая также распространяется на угрозу информационной безопасности страны.
    Работа офиса компании Яндекс
    Счета "Яндекса" в Украине заблокировали
    16:27 18.05.2017
    649Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По данным компании "Яндекс-Украина", она пока работает в нормальном режиме. Счета компании были заблокированы в течение последних суток.
    Яндекс
    "Яндекс": удобные сервисы или "тайная угроза"?
    12:56 18.05.2017
    1691Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    В украинском отделении "Яндекса" заверяют, что всегда работали согласно законодательству страны, а СНБО усмотрело в сервисах системы прямую, хотя и неочевидную для простых украинцев, угрозу.
    РФ может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления - СНБО
    01:57 18.05.2017
    770Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров убежден, что сервисы "Яндекс.Пробки", "Навигатор" могут помочь при планировании наступления или прорыва.
    Яндекс ВКонтакте Одноклассники
    Новый виток цензуры. В Украине запретили российские соцсети и СМИ
    13:28 16.05.2017
    5112Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Президент Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России: под запрет попали соцсети ВКонтакте, Одноклассники, все сервисы Яндекс и ряд крупнейших СМИ. Указ вступает в силу с сегодняшнего дня. Пока еще все эти сервисы доступны.
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    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Социальная сеть ВКонтакте
    Запрещенные в Украине российские сайты стали самыми популярными - рейтинг
    10:43 16.02.2018
    1015
    Согласно данным ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, аудитория российских сервисов довольно активна, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.
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