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    СБУ готовит обыски в работавших с "Яндексом" компаниях - СМИ

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    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний (737)

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    Топ-менеджер одной из крупнейших украинских IT-компаний сообщил, что внутри спецслужбы создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов "Яндекс Украина".
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) намерена провести проверки и обыски в офисах компаний, сотрудничавших с "Яндекс Украина", сообщает Marketing Challenge со ссылкой на топ-менеджера одной из крупнейших украинских IT-компаний.

    Яндекс
    REUTERS Maxim Shemetov/File Photo
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    "Внутри спецслужбы создан новый отдел, который проверяет всех контрагентов компании. В первой группе риска – диджитал-агентства и сейлз-хаузы", — сказано в сообщении. 

    Президент Петр Порошенко 16 мая утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Ограничительные меры ввели также в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". 

    Читайте также: Соцсети о "Яндексе": теперь СБУ может нагрянуть в любую IT-компанию

    Позже крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" решила закрыть свои офисы в Киеве и Одессе после включения в санкционный список Украины; сотрудникам была предложена работа в офисах компании в других странах.

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