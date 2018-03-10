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    Илья Сегалович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Прощание с сооснователем Яндекса Ильей Сегаловичем
    Илья Сегалович похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
    14:51 01.08.2013
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    Среди посетивших церемонию прощания, в частности, директор по маркетингу сервисов "Яндекса" Себрант, совладелец компании "Ашманов и партнеры" Ашманов, экс-менеджер "Рамблера", блогер Носик и оппозиционер Навальный.
    Прощание с сооснователем Яндекса Ильей Сегаловичем
    Более 300 человек пришли проститься с Ильей Сегаловичем
    13:18 01.08.2013
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    В четверг, 25 июля, у Сегаловича была зафиксирована смерть головного мозга, он был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения и в субботу 27 июля скончался. Ему было 48 лет.
    Сооснователь Яндекс Илья Сегалович
    Прощание с Сегаловичем пройдет на Троекуровском кладбище
    15:10 31.07.2013
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    Прощание с сооснователем "Яндекса" Ильей Сегаловичем состоится в четверг, 1 августа, на Троекуровском кладбище в Москве с 10.00 до 13.00.
    Сооснователь Яндекс Илья Сегалович
    "Яндекс" открыл страничку воспоминаний о Сегаловиче
    18:02 28.07.2013
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    В 2000 году Сегалович стал одним из основателей компании "Яндекс". Он был директором компании по технологиям и разработке.
    Сооснователь Яндекс Илья Сегалович
    Врачи отключили Илью Сегаловича от аппарата жизнеобеспечения
    12:20 28.07.2013
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    Появились несовместимые с жизнью изменения в составе крови, сообщил Аркадий Волож в блоге компании "Яндекс". В среду тело Сегаловича привезут домой. "Проститься с Ильёй можно будет на следующей неделе", - написал он.
    Сооснователь Яндекс Илья Сегалович
    Сегалович, о смерти которого ранее сообщил "Яндекс", не умер
    16:19 25.07.2013
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    Сооснователь "Яндекса" Илья Сегалович, о смерти которого в четверг утром сообщил гендиректор компании Аркадий Волож, не умер, он подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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