Среди посетивших церемонию прощания, в частности, директор по маркетингу сервисов "Яндекса" Себрант, совладелец компании "Ашманов и партнеры" Ашманов, экс-менеджер "Рамблера", блогер Носик и оппозиционер Навальный.
Появились несовместимые с жизнью изменения в составе крови, сообщил Аркадий Волож в блоге компании "Яндекс". В среду тело Сегаловича привезут домой. "Проститься с Ильёй можно будет на следующей неделе", - написал он.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.