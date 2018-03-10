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    Одноклассники.ru

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    Указ Порошенко – не указ. Для кого открыты запрещенные соцсети
    12:15 24.05.2017
    5484Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.
    Соцсети и поисковики РФ в топе самых популярных в Украине
    Запрещенные лидеры. Российские соцсети и поисковики в топе Уанета 
    10:00 18.05.2017
    2498Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
    Вход на сайт социальной сети Одноклассники
    Соцсеть "Одноклассники" закрыла доступ к сайтам о суициде
    16:26 13.02.2014
    30
    Савеловский суд Москвы прекратил производство по иску прокуратуры к социальной сети "Одноклассники" о блокировке доступа к сайтам, содержащим материалы о способах самоубийства.
    Вход на сайт социальной сети Одноклассники
    "Одноклассники" внедрили технологию распознавания лиц
    09:39 21.11.2013
    9
    По данным соцсети, в "Одноклассники" ежедневно загружают от 12 до 18 миллионов фотографий, семь миллионов из которых являются личными и отправляются на модерацию. Примерно 10% из них проверку не проходят.
    Вход на сайт социальной сети Одноклассники
    Соцсеть "Одноклассники" запустила сервис "Живые подарки"
    14:15 02.08.2013
    10
    Каждый "Живой подарок", по сообщению компании, это отдельная интерактивная история с анимацией, а иногда и звуковым сопровождением.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    Соцсеть "Одноклассники" не получает претензий по удалению музыки
    13:15 17.06.2013
    13
    "Одноклассники" в последнее время не получали претензий от правообладателей музыки по удалению записей, сообщает Digit.ru со ссылкой на пресс-секретаря соцсети Марию Лапук.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    Соцсеть "Одноклассники" вышла на таджикском языке
    18:01 14.06.2013
    25
    Мобильная версия сети на таджикском языке способна обеспечить доступ ко всему спектру услуг сайта - в том числе к отправке сообщений, играм, публикации статусов, размещению и оценкам фотографий.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    Соцсеть "Одноклассники" восстановила работу после сбоя
    13:26 07.04.2013
    21
    Одна из крупнейших российских социальных сетей "Одноклассники" восстановила работу после сбоя, продолжавшегося более двух суток.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    Соцсеть "Одноклассники" частично восстановила свою работу
    09:21 05.04.2013
    9
    Сайт "Одноклассники" оказался недоступен пользователям в ночь на пятницу: при заходе на главную страницу соцсети пользователи видели сообщение о технических работах.
    Здание РИА Новости в Москве
    2012 год в социальных сетях: прорывы и планы РИА Новости
    15:34 29.12.2012
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    К концу 2012 года группа РИА Новости пришла более чем со 120 каналами в социальных сетях. Значительная часть каналов обновляется круглосуточно. Совокупная аудитория подписчиков в декабре перешагнула отметку в 3 миллиона.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники.ru
    "Одноклассники" запускают версию сайта на узбекском языке
    12:35 20.12.2012
    34
    "Одноклассники" являются лидером среди соцсетей в Узбекистане. В 2011 году аудитория сайта увеличилась в этой стране в три раза.
    Работа дизайн-студии сайта Одноклассники
    Почти 3,5 млн украинцев ежедневно пользуются соцсетью "Одноклассники"
    15:48 03.10.2012
    41
    Российские пользователи соцсети "Одноклассники" составляют 63,5% от суточной аудитории. В тройку стран-лидеров по посещаемости также входят Украина и Белоруссия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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