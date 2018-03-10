Запрету российских соцсетей уже неделя, но споры вокруг этой темы не утихают. Президент говорит, что его народ "без соцсетей ФСБ проживет". Тем временем сами политики и дети руководителей Украины продолжают посещать российские соцсети, несмотря на запрет.
Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, власти также запретили доступ к соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". Подробнее о посещаемости украинцами российских интернет-сервисов - в инфографике РИА Новости Украина.
По данным соцсети, в "Одноклассники" ежедневно загружают от 12 до 18 миллионов фотографий, семь миллионов из которых являются личными и отправляются на модерацию. Примерно 10% из них проверку не проходят.
К концу 2012 года группа РИА Новости пришла более чем со 120 каналами в социальных сетях. Значительная часть каналов обновляется круглосуточно. Совокупная аудитория подписчиков в декабре перешагнула отметку в 3 миллиона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".