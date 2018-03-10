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    Валентин Петров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Социальная сеть Вконтакте
    Запрещенные соцсети: с каждым днем все увлекательнее
    11:53 26.05.2017
    4527Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Интересно получается: В СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не накажут за обход блокировки поисковиков и соцсетей РФ, а теперь киберполиция призывает "стучать" на недобросовестных провайдеров. Тем временем "ВКонтакте" еще работает в Кабмине.
    Вконтакте
    В СНБО намерены сократить аудиторию российских соцсетей в пять раз
    17:18 19.05.2017
    573Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова, если удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то "это уже достаточный результат, ощутимый для национальной безопасности".
    Пользователей не будут наказывать за обход запрещенных сайтов - СНБО
    04:34 19.05.2017
    5461Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров отметил, что пользователи хоть и "не будут никаким образом пресечены", но аудитория российских сайтов будет уменьшена.
    РФ может использовать "Яндекс.Пробки" для наступления - СНБО
    01:57 18.05.2017
    770Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров убежден, что сервисы "Яндекс.Пробки", "Навигатор" могут помочь при планировании наступления или прорыва.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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