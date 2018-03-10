Интересно получается: В СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не накажут за обход блокировки поисковиков и соцсетей РФ, а теперь киберполиция призывает "стучать" на недобросовестных провайдеров. Тем временем "ВКонтакте" еще работает в Кабмине.
По словам руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентина Петрова, если удастся сократить аудиторию в два-три-пять раз, то "это уже достаточный результат, ощутимый для национальной безопасности".
Руководитель службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Валентин Петров отметил, что пользователи хоть и "не будут никаким образом пресечены", но аудитория российских сайтов будет уменьшена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".