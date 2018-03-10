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    Windows XP

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Microsoft
    Microsoft исправила критические уязвимости в Windows XP
    13:33 13.03.2014
    12
    Microsoft устранила критическую уязвимость в операционной системе Windows XP, поддержку которой компания прекратит всего через несколько недель - с 8 апреля 2014 года.
    Microsoft
    Microsoft выделила пользователям WP-смартфонов по 20 Гбайт в SkyDrive
    11:09 23.12.2013
    4
    Компания Microsoft предложила владельцам смартфонов на Windows Phone по 20 Гбайт бесплатного пространства на "облачном" хранилище SkyDrive.
    Начало продаж в Москве нового Windows-смартфона Omnia W Samsung
    Соцсеть Instagram выпустила версию приложения для Windows Phone
    10:14 21.11.2013
    16
    Социальная сеть Instagram представила официальное приложение для мобильных устройств на базе операционной системы Windows Phone, бета-версия которого уже доступна в магазине приложений Windows Phone Store.
    Стартовый экран операционной системы Windows 8
    Microsoft назначила выход финальной версии Windows 8.1 на 18 октября
    18:06 14.08.2013
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    Корпорация Microsoft выпустит финальную версию модифицированной платформы Windows 8.1 для широкого круга пользователей 18 октября, хотя некоторые пользователи смогут обновиться до нее уже 17 октября.
    Windows Phone опережает iOS на рынке смартфонов, заявили в Microsoft
    11:08 11.07.2013
    5
    Мобильная операционная система Windows Phone опережает Apple iOS по числу проданных на ней смартфонов на рынках 10 стран мира, заявил на конференции Worldwide Partner Conference 2013 операционный директор Microsoft Тернер.
    Стартовый экран операционной системы Windows 8
    Microsoft добавит в Windows 8.1 функции для корпоративных клиентов
    19:03 04.06.2013
    13
    Корпорация Microsoft включит в модификацию своей операционной системы Windows 8.1, которая будет выпущена до конца текущего года, ряд новых функций, ориентированных на использование в организациях.
    Работа офиса компании Яндекс
    Яндекс выпустил приложение "Яндекс.Диск" для Windows Phone 7 и 8
    16:38 28.05.2013
    6
    Приложение позволяет сфотографировать, например, записку или нарисованную от руки схему. Снимок автоматически размещается на "Диск" пользователя. Файлом из "облака" можно поделиться, отправив ссылку на него по почте или в SMS.
    Microsoft
    Microsoft продала более 100 млн лицензий на Windows 8 за полгода
    13:25 07.05.2013
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    Корпорация Microsoft продала более 100 миллионов лицензий на операционную систему Windows 8 примерно за полгода после ее выхода на рынок.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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