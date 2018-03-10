Социальная сеть Instagram представила официальное приложение для мобильных устройств на базе операционной системы Windows Phone, бета-версия которого уже доступна в магазине приложений Windows Phone Store.
Мобильная операционная система Windows Phone опережает Apple iOS по числу проданных на ней смартфонов на рынках 10 стран мира, заявил на конференции Worldwide Partner Conference 2013 операционный директор Microsoft Тернер.
Приложение позволяет сфотографировать, например, записку или нарисованную от руки схему. Снимок автоматически размещается на "Диск" пользователя. Файлом из "облака" можно поделиться, отправив ссылку на него по почте или в SMS.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".