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    Apple iOS

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    iPhone 6 plus
    Большинство iPhone уязвимы для кибератак - эксперты
    22:54 10.11.2014
    89
    Пользователи устройств iPhone, на которых установлены операционные системы iOS7 и iOS8 потенциально подвержены угрозе, которую специалисты окрестили "Атака Маски".
    iPhone
    Вирус мог заразить более 350 тыс iPhone и Mac
    12:49 06.11.2014
    53
    Семейство вирусов, получившее название WireLurker, было создано в Китае. Вредоносное ПО попадает на компьютеры Mac через сторонний магазин приложений для устройств Apple - китайский Maiyadi App Store.
    Магазин Apple
    Apple выпустила iOS 8.0.2 для iPhone
    08:14 26.09.2014
    180
    По словам компании, iOS 8.0.2 устранит все проблемы, которые возникали у пользователей гаджетов с IOS 8.0.1
    Логотип Google
    Google разрешит пользователям Android и iOS играть друг с другом
    18:53 17.03.2014
    110
    Компания Google планирует добавить разработчикам игр для игрового сервиса Google Play Games поддержку iOS, что позволит пользователям Android и iOS играть друг с другом.
    Смартфон Apple iPhone
    Новую версию Apple iOS 7.1 за сутки установили 6% пользователей
    11:04 12.03.2014
    10
    Обновленную версию платформы Apple iOS 7.1 за первые сутки после ее выпуска установили 6% пользователей совместимых с ней мобильных устройств Apple в США и Канаде, сообщает Digit.ru.
    Компания Apple. Архивное фото
    Apple сфокусирует iOS 8 и "умные" часы на фитнес-технологиях
    11:40 03.02.2014
    4
    Новая версия мобильной операционной системы Apple iOS 8, а также пока не анонсированные, но ожидаемые "умные" часы iWatch дадут пользователю возможность активно следить за своим здоровьем и фитнес-тренировками.
    Работа офиса компании Яндекс
    "Яндекс" запустил сервис для переноса данных между Android и iOS
    15:31 23.01.2014
    566
    Интернет-компания "Яндекс" запустила сервис на базе "Яндекс.Диска", который позволяет переносить контакты с Android-устройств на iOS и наоборот.
    Телефон iPhone 4
    Приложение "Google Play Фильмы и ТВ" стало доступно на iOS
    12:15 16.01.2014
    3
    Google разместила бесплатное приложение для просмотра видеоконтента "Google Play Фильмы и ТВ" в магазине приложений App Store, что позволит получить к нему доступ пользователям устройств под управлением Apple iOS.
    Социальная сеть ВКонтакте
    Соцсеть "ВКонтакте" доступна только в приложении для iOS
    14:31 10.01.2014
    26
    Соцсеть "ВКонтакте", сбои в работе веб-версии которой стали наблюдаться больше часа назад, в настоящее время доступна только в мобильном приложении для операционной системы Apple iOS.
    Facebook
    Facebook обновила приложение Messenger для платформ iOS и Android
    12:31 14.11.2013
    8
    Соцсеть Facebook обновила мобильное приложение Messenger для платформ iOS и Android, позволив проще определять, у кого из Facebook-друзей пользователя также установлен этот сервис мгновенных сообщений.
    Apple Store
    Пользователи скачали 200 млн копий мобильной системы Apple iOS 7
    20:38 22.10.2013
    5
    Владельцы мобильных устройств Apple скачали около 200 миллионов копий операционной системы iOS 7 в течение месяца с момента выхода ее финальной версии, то есть операционную систему на своих устройствах обновили 67% пользователей.
    Facebook
    Функция редактирования записей появилась в iOS-приложении Facebook
    09:29 18.10.2013
    1
    Функция редактирования записей и комментариев появилась в приложении соцсети Facebook для устройств на платформе Apple iOS. Аналогичная функция теперь доступна и пользователям iPhone и iPad.
    Компания Apple
    Apple исправила ошибку, позволяющую обойти блокировку экрана в iPhone
    11:40 27.09.2013
    21
    Кроме ликвидации этой ошибки, список исправлений в версии iOS 7.0.2 операционной системы включает только вновь появившуюся возможность введения пароля с греческой клавиатуры.
    Компания Apple
    Более половины пользователей устройств Apple установили iOS 7
    12:23 22.09.2013
    1
    Более половины пользователей мобильных устройств Apple, для которых доступно обновление до новой операционной системы iOS 7, установили его на свои iPhone, iPad и iPod.
    Смартфон Apple iPhone
    Четверть пользователей мобильных устройств Apple установили iOS 7
    14:45 19.09.2013
    9
    Финальная версия iOS 7 стала доступна для загрузки и установки накануне. Обновиться до iOS 7 могут владельцы iPhone 4 и старше, iPad 2 и старше, iPad mini и iPod Touch 5-го поколения и старше.
    Презентация cмартфона iPhone 5S
    Apple впервые показала сразу два iPhone, но не смогла удивить рынок
    09:02 11.09.2013
    6
    Была ли компания достаточно убедительна в презентации своей обновленной линейки смартфонов, покажут как котировки ее акций в ближайшие дни, так и отчеты о продажах iPhone в первые выходные и за предпраздничный квартал.
    iPhone
    iPhone становится уязвимым после вмешательства пользователя в iOS
    16:10 23.08.2013
    10
    Пользователи устройств с операционной системой iOS (iPhone, iPad) становятся подвержены хищению конфиденциальной информации со своего устройства, если ими была проведена процедура JailBreak (разблокирован доступ к файловой системе).
    Работа офиса компании Яндекс
    "Яндекс" вошел в список предлагаемых Apple Safari поисковиков в iOS 7
    11:27 11.06.2013
    3
    Компания Apple в новой мобильной платформе iOS 7 внесла "Яндекс" в список поисковиков, предлагаемых браузером Safari. Этот функционал доступен как минимум в России, Турции и в Украине.
    Компания Apple
    Apple показала iOS 7, новые компьютеры и онлайн-радио
    08:27 11.06.2013
    12
    Одним из наиболее ожидаемых анонсов стала презентация новой мобильной платформы iOS 7, которую вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги назвал самым значительным обновлением iOS c момента запуска первого iPhone.
    Apple iPhone 5
    Ученые из США заявили о возможности взлома iPad или iPhone за минуту
    12:19 04.06.2013
    0
    Исследователи из Технологического университета штата Джорджия заявили, что смогли в течение одной минуты установить произвольный программный код на мобильное устройство под управлением платформы Apple iOS.
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