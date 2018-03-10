Новая версия мобильной операционной системы Apple iOS 8, а также пока не анонсированные, но ожидаемые "умные" часы iWatch дадут пользователю возможность активно следить за своим здоровьем и фитнес-тренировками.
Google разместила бесплатное приложение для просмотра видеоконтента "Google Play Фильмы и ТВ" в магазине приложений App Store, что позволит получить к нему доступ пользователям устройств под управлением Apple iOS.
Соцсеть Facebook обновила мобильное приложение Messenger для платформ iOS и Android, позволив проще определять, у кого из Facebook-друзей пользователя также установлен этот сервис мгновенных сообщений.
Владельцы мобильных устройств Apple скачали около 200 миллионов копий операционной системы iOS 7 в течение месяца с момента выхода ее финальной версии, то есть операционную систему на своих устройствах обновили 67% пользователей.
Была ли компания достаточно убедительна в презентации своей обновленной линейки смартфонов, покажут как котировки ее акций в ближайшие дни, так и отчеты о продажах iPhone в первые выходные и за предпраздничный квартал.
Пользователи устройств с операционной системой iOS (iPhone, iPad) становятся подвержены хищению конфиденциальной информации со своего устройства, если ими была проведена процедура JailBreak (разблокирован доступ к файловой системе).
Одним из наиболее ожидаемых анонсов стала презентация новой мобильной платформы iOS 7, которую вице-президент Apple по программному обеспечению Крейг Федериги назвал самым значительным обновлением iOS c момента запуска первого iPhone.
Исследователи из Технологического университета штата Джорджия заявили, что смогли в течение одной минуты установить произвольный программный код на мобильное устройство под управлением платформы Apple iOS.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".