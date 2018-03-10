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    iPad mini (Apple)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Смартфон Apple iPhone
    Четверть пользователей мобильных устройств Apple установили iOS 7
    14:45 19.09.2013
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    Финальная версия iOS 7 стала доступна для загрузки и установки накануне. Обновиться до iOS 7 могут владельцы iPhone 4 и старше, iPad 2 и старше, iPad mini и iPod Touch 5-го поколения и старше.
    Apple готовится к выпуску iPad mini с более совершенным экраном - СМИ
    11:53 05.02.2013
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    Поставщики Apple приступили к тестовому выпуску экранов для обновленной модели планшета iPad mini, которые будут иметь плотность размещения пикселей на уровне последних моделей смартфона iPhone и превзойдут по этому показателю полноразмерные модели iPad.
    Apple iPhone 5
    Хакеры выпустили программу для взлома смартфона iPhone 5 и iPad mini
    09:58 05.02.2013
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    Хакерская группа evad3rs выпустила программу evasi0n для взлома всех мобильных устройств Apple, в том числе iPhone 5 и iPad mini, работающих под управлением операционной системы iOS 6.x, включая выпущенную неделю назад версию 6.1.
    Apple iPhone 5
    Продажи iPhone 5 и iPad mini в РФ начнутся во второй половине декабря
    21:26 30.11.2012
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    Россия традиционно не входит в число приоритетных для Apple стран, и продажи новых гаджетов начинаются в РФ с большой задержкой по отношению к старту мировых продаж.
    Новый iPad Mini от Apple
    Поставки iPad mini с 4G-модулями начнутся в США на следующей неделе
    10:55 10.11.2012
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    Стоимость iPad mini с wi-fi модулем составляет от 329 до 529 долларов США, модификация с поддержкой 3G/4G LTE сетей обойдется покупателю в 459-659 долларов в зависимости от объема встроенной памяти.
    Новый iPad Mini от Apple
    Обозревателей западных изданий разочаровал экран iPad mini
    17:00 31.10.2012
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    Большинство обозревателей отмечают, что iPad mini дороже своих конкурентов на рынке компактных планшетов. Тем не менее, они оправдывают разницу в цене более высоким качеством продукта Apple.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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