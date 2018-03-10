Поставщики Apple приступили к тестовому выпуску экранов для обновленной модели планшета iPad mini, которые будут иметь плотность размещения пикселей на уровне последних моделей смартфона iPhone и превзойдут по этому показателю полноразмерные модели iPad.
Хакерская группа evad3rs выпустила программу evasi0n для взлома всех мобильных устройств Apple, в том числе iPhone 5 и iPad mini, работающих под управлением операционной системы iOS 6.x, включая выпущенную неделю назад версию 6.1.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.