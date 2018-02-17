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    В самой популярной российской соцсети произошел серьезный сбой

    (обновлено: )27020
    Из-за аварии в энергосистеме соцсеть "Вконтакте" была вынуждена отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность.
    Запрет соцсетей
    УНИАН

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Сбой в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел после отключения напряжения в сети "Ленэнерго", сообщил РИА Новости управляющий директор ресурса Андрей Рогозов.

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    Ранее в пятницу в работе крупнейшей российской социальной сети "ВКонтакте" произошел сбой. Компания объяснила это серьезной аварией в энергосистеме одного из дата-центров.

    Знак лайк в социальной сети Facebook
    AP Photo/Jeff Chiu
    Соцсети - двигатель информационного прогресса, но... Мировая карта запретов

    "Около 15.30 по питерскому времени (14.30 пятницы по Киеву) в результате отключения напряжения в сети "Ленэнерго" произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование "ВКонтакте". В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование", — отметил Рогозов.

    После восстановления питания соцсеть была вынуждена отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность. Далее в течение получаса "Вконтакте" постепенно возвращала все отключенные сервисы в рабочий режим до полного восстановления работы.

    "Несмотря на то, что проблема, повлекшая за собой сбой, была для нас внешняя, мы заранее проводили работы по предотвращению подобных происшествий, но не успели их завершить. И сейчас мы принимаем все необходимые меры для ускорения этого процесса. Еще раз приносим извинения всем нашим пользователям, кто столкнулся с недоступностью "ВКонтакте", — подытожил представитель социальной сети.

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    Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 мая прошлого года утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". Указ президента о блокировании российских сайтов вступил в силу 17 мая.

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